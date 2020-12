Hannover

Stephan Kühne und Julia Thüroff ist es ein Herzensanliegen: Sie wollen dem mutigen Taxifahrer danken, der vergangenes Wochenende einen Einbrecher samt Beute direkt zur Polizei gefahren hat. Der 41-jährige Dieb stieg in der Nacht zu Sonnabend in ihr Altstadt-Restaurant Enchilada ein, erbeutete Schnaps, Zigaretten und ein iPad. „ Atila Talu ist unser Weihnachtsheld“, sagte Kühne. Als Dankeschön gab es neben Blumen auch einen Restaurant-Gutschein für Talu und dessen gesamte Familie.

„Das hat viel mit Courage zu tun, es ist nicht selbstverständlich“, sagte Kühne, „ich finde es richtig toll.“ Am Mittwoch bedankte sich der 44-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin Thüroff bei Atila Talu. „Du bist immer unser Gast“, sagte der Betreiber direkt im Enchilada an der Knochenhauerstraße. „Wir freuen uns, wenn wir dir etwas Gutes tun können.“ Die Inhaber freue es zu wissen, dass es immer noch Menschen gebe, die aufpassen – der materielle Schaden sei zweitrangig und ohnehin versichert.

Taxifahrer bringt Gast direkt zur Polizei

Talu saß am Sonnabend gegen 8 Uhr in seinem Taxi an der Goseriede. Da stieg plötzlich der 41-Jährige ein, in den Händen zwei volle Plastiktüten. Der Mann bat den Taxifahrer, ihn zur Marktkirche zu fahren. Dort stieg sein Passagier aus und kehrte nach nur wenigen Augenblicken mit einer Kiste Whisky-Flaschen und eine iPad zurück zum Wagen. Nächstes Ziel sollte Anderten sein, als Bezahlung bot der seltsame Fahrgast Alkohol und Zigaretten an. Doch Talu kam die Situation so verdächtig vor, dass er den 41-Jährigen stattdessen samt Beute zum Polizeikommissariat Lahe brachte.

Talu freute sich über das überraschende Gutschein-Geschenk. „Das ist wirklich sehr schön“, sagte er. Gleichzeitig bekräftigte er aber auch, Einschreiten sei für ihn selbstverständlich. Dass das nicht nur eine leere Aussage ist, bewies Talu schon mehrfach: 2018 ehrte ihn sein Arbeitgeber Hallo Taxi als ehrlichsten Taxifahrer Hannovers, weil Fahrgäste binnen sieben Jahren insgesamt 115.000 Euro in seinem Wagen vergaßen und er alles zurückgab. 2019 half Talu sogar zwei Polizisten am Schwarzen Bären, die von einem bewaffneten Mann im Schwitzkasten gehalten wurden. Das machte ihn auch zum mutigsten Taxifahrer der Stadt. Seit der Hilfe am Sonnabend wollen auch das Fernsehen und die türkische Tageszeitung „ Hürriyet“ mit Talu sprechen.

„Falscher Mann am falschen Ort“

Laut Enchilada-Betreiberin Thüroff hielt sich der Einbrecher stundenlang in ihrem Restaurant auf. „Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, dass er gegen 3.15 Uhr kam“, sagte die 38-Jährige. Rund vier Stunden trank der Mann aus diversen Schnapsflaschen an der Bar, steckte Mitarbeitergeschenke ein und räumte den Zigarettenautomaten leer. Danach lief der Mann augenscheinlich mit einem Teil der Beute zur Goseriede, stieg zu Talu ins Taxi und wollte den Rest abholen. Kühne: „Aber da geriet er an den falschen Mann am falschen Ort.“

Von Peer Hellerling