Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Dienstag in der Südstadt unerwartet von einem Mieter überrascht worden und bei seinem Fluchtversuch rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei erlitt der 40-jährige Täter dabei so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste und bislang immer noch nicht vernommen werden konnte.

Einbrecher stürzt nach Gerangel von überdachtem Vorbau

Wie die Polizei mitteilt, hatte der mutmaßlicher Einbrecher zuvor gegen 1.45 Uhr versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße einzusteigen. Demnach hatte der 40-Jährige bereits ein gekipptes Fenster geöffnet und stieg gerade in die Küche der Wohnung, als er wegen verdächtig lauter Geräusche von dem 36-jährigen Mieter überrascht wurde. Nach einem Gerangel der beiden Männer flüchtete der Einbrecher laut Polizei über einen vor der Wohnung angrenzenden Laubengang, stürzte jedoch und fiel von dem überdachten Vorbau rund sechs Meter in die Tiefe.

Polizei findet schwer verletzten Täter vor Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfte der vom Mieter alarmierten Polizei fanden den schwer verletzten Täter auf dem Boden vor dem Mehrfamilienhaus. Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei erlitt er bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass er bislang noch nicht vernommen werden konnte. Ob der mutmaßliche Einbrecher Diebesgut erbeutet hat, ist bislang noch nicht geklärt. Trotzdem wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruches eingeleitet.

