Einbruch in Café in Hannovers Innenstadt: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Polizisten haben am Montagmorgen in der Innenstadt zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die beiden 24 und 31 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, in ein Café in der Escherstraße eingedrungen zu sein und die Kasse entwendet zu haben.

Die beiden Verdächtigen, die in Begleitung von vier Komplizen gewesen sind, sollen gegen 3. 40 Uhr mit einem Pflasterstein die Glasscheibe der Eingangstür zerstört und sich so Zugang zu dem Café verschafft haben. Im Gastraum nahmen sie die Kasse an sich und flüchteten in Begleitung ihrer vier Komplizen. Zeugen waren auf die sechsköpfige Gruppe aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Die Einsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen und einen 24-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Cafés fest. Die anderen vier Verdächtigen konnten entkommen. Der 24-Jährige konnte die Polizeiwache nach Abschluss der Befragung wieder verlassen. Der 31-Jährige soll im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt werden.

