Waldheim

In den provisorisch aufgestellten Post-Container an der Wolfstraße ist seit Mitte September zweimal eingebrochen worden. Beim ersten Mal wurde nur ein Teil der Pakete entwendet, die in einem Regal zur Abholung bereitstanden, Anfang Oktober dann sackten die Einbrecher alle Päckchen und Pakete ein. Die Täter drangen über eine Tür an der Rückseite des Containers ein, in dem auch eine Bäckereifiliale untergebracht ist. Auch eine kleine Fensterscheibe der Postfiliale wurde von den Tätern beschädigt.

Bretter versperren Tür

Im Inneren des schmalen Raums ist gut zu erkennen, dass die rückwärtige Tür nunmehr mit Holzbrettern vernagelt ist. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin können Kunden weiterhin Paketsendungen zum Verschicken aufgeben, allerdings dürfen an der Wolfstraße keine Päckchen mehr für eine spätere Abholung gelagert werden. Die entsprechende DHL-Ausweichstation ist an der Eupener Straße 1 ( Seelhorst) zu finden. Für Fragen zum Schadensersatz für die verschwundenen Pakete ist die Post zuständig, nicht der Betreiber der DHL-Station in Waldheim.

Wann die Postfiliale wieder an die Liebrechtstraße zurückkehren kann, hängt vom Fortgang der Bauarbeiten des Wohn- und Geschäftshauses Waldheimer Tor ab; dort sind schon seit Wochen Baumaschinen aktiv und bereiten das Gelände der früheren Ladenzeile für einen Neubau vor.

Der Investor Calenberger Wohnbau errichtet dort ein drei- bis viergeschossiges Gebäude, in dessen ebenerdiger Etage erneut Geschäfte Platz finden. Fertiggestellt werden soll der von der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr geplante Komplex Ende 2020.

Von Michael Zgoll