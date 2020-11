Einbruch in die Marienburg aufgeklärt? Polizei stellt gestohlene Schusswaffen sicher

Hannover

Überraschende Wende im Fall des spektakulären Einbruchs in die Marienburg in Pattensen vor mehr als zwei Jahren: Das Landgericht in Darmstadt hat jetzt drei Einbrecher zu Haftstrafen zwischen drei Jahren und drei Jahren und zehn Monaten verurteilt, bei denen Beute aus dem Einbruch in die Marienburg sichergestellt worden war. Die beiden Schusswaffen haben einen Wert von rund 50 000 Euro und können demnächst an ihren ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden.

Täter gehören zu einer fünfköpfigen Bande

Die drei jetzt verurteilten Rumänen im Alter von 28, 35 und 42 Jahren waren von Beamten der Polizeidirektion Göttingen festgenommen worden. Sie sollen zu einer insgesamt fünfköpfigen Bande gehören, die im Sommer 2018 Geschäfts- und Firmeneinbrüche in Alfeld und Großburgwedel, aber auch weitere Taten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen verübt haben soll. Auf die Spur der Täter waren die Ermittler nach einem Einbruch in einen Fahrradhandel in Alfeld vom Juli 2018 gekommen, bei dem eine aufmerksame Zeugin drei Fahrzeuge der Einbrecher gesehen hatte, die mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg flüchteten.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen hatte die Polizei im Sommer 2019 zwei von den Tätern angemietete Überseecontainer in Emmendingen in Baden-Württemberg entdeckt. Die Container dienten den Einbrechern offenbar als eine Art Zwischenlager für ihre Beute vor dem Weitertransport nach Rumänien. Bei der Durchsuchung dieser Container fand die Polizei eine große Menge an Diebesgut wie zum Beispiel Anglerutensilien, Schuhe, Kosmetika, Laptops oder Industriegeschirrspüler – und die beiden historischen Schusswaffen aus der Marienburg. Die Beute hatte insgesamt einen Wert von rund 830 000 Euro.

Kopf der Bande ebenfalls festgenommen

Mitte September 2020 gelang es Fahndern der Zentralen Kriminalinspektion Göttingen schließlich, auch den 34-jährigen Anführer dieser Gruppierung festzunehmen, der sich nach der Durchsuchung der Lagercontainer zunächst für mehrere Monate ins Ausland abgesetzt, dann aber zur Rückkehr nach Deutschland entschlossen hatte. Auch ihm droht nun eine Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe.

