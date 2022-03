Einbruchserie in Hannovers Innenstadt: Warum schlagen Diebe derzeit so oft in der City zu?

Hannover

Die coronabedingten Auflagen im Einzelhandel haben im vergangenen Jahr zu einem erheblichen Rückgang der Besucherfrequenz in der Innenstadt geführt. Bis zu 50 Prozent weniger Besucher registrierte die City-Gemeinschaft. Eine beinahe menschenleere Innenstadt am Tag – hat dies professionelle Diebe animiert, in Innenstadt-Geschäfte einzubrechen? Scheint fast so, denn Diebe haben in den vergangenen Wintermonaten nicht nur reichlich Beute gemacht, zwei Geschäfte wurden binnen weniger Wochen gleich mehrfach ausgeraubt. Von einem Sicherheitsproblem will Martin Prenzler, der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft nicht sprechen, mehr Polizeipräsenz in den Abend-und Nachtstunden hält er aber für wünschenswert.

Nach Angaben der Polizei Hannover wurde in ein City-Kaufhaus gleich dreimal innerhalb weniger Wochen eingebrochen, darunter zweimal am Wochenende: Zwischen dem 11. und 13. Dezember, in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember und dann noch einmal werktags vom 27. auf den 28. Dezember. Beim zweiten und dritten Einbruch hätten die Täter eine Behelfseingangstür aufgebrochen, so die Polizei. Nach Angaben des Geschäftsführer hatten es die Einbrecher auf hochwertige Ware abgesehen, die sie „stangenweise abtransportiert“ haben. „Die haben sich die Ware vorher genau ausgeguckt und sind dann nachts wieder gekommen.“ Er vermutet, dass die Diebe wegen der Menge der Beute mit einem Wagen vorgefahren sein müssen.

Polizei: Kein Kriminalitätsschwerpunkt in der Innenstadt

Zweiter ungewöhnlicher Fall: In der Nacht vom Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar, und am Wochenende zwischen dem 19. und 21. Februar, also vor rund vier Wochen, kam es zu zwei Einbrüchen in einem Fachgeschäft, ebenfalls in der Innenstadt. Auch hier waren die Diebe nicht zimperlich, räumten in beiden Fällen einen Großteil des Verkaufsbestandes ab. Die Geschäftsleitung vermutet ebenfalls, dass die Filiale vorher ausgekundschaftet worden sei.

Die Polizei Hannover teilte auf Anfrage mit, dass sich die Innenstadt nicht zu einem Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt hat. In den vergangenen vier Jahren jeweils im Zeitraum von Anfang September bis Ende Februar sei festzustellen, dass die Fallzahlen leicht schwanken und „sich im oberen zweistelligen Bereich beziehungsweise im gerade so dreistelligen Bereich abspielen“, so Sprecher Marcus Schmieder.

Hohe Schadenssummen in den vergangenen vier Jahren

Unterschiede gibt es in den vergangenen vier Jahren bei der Gesamtschadenssummen, so die Polizei weiter. Von September 2018 bis Februar 2019 betrug die Summe über 300.000 Euro, ein Jahr später über 500.000 Euro. „Von 2020 auf 2021 waren es knapp 170.000 Euro“, so Schmieder. Im Zeitraum September 2021 bis Ende Februar 2022 habe der Schaden dann bei knapp über 100.00 Euro gelegen. In diesen Summe enthalten sind sowohl der Wert des Diebesgutes als auch der durch den Einbruch entstandene Schaden. Möglicherweise liege die Summe für den zuletzt genannten Zeitraum noch höher, da die Sachbearbeitung der Fälle noch nicht abgeschlossen sei.

In die Reihe der Innenstadt-Einbrüche gehören auch die beiden spektakulären Einbrüche in zwei Juwelier-Geschäfte im Februar und März 2021, die die Polizei allerdings nicht bilanziert hat. In beiden Fällen hatten die Täter ein zuvor gestohlenes Auto frontal ins Geschäft gefahren und dann Beute gemacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1,1 Millionen Euro, der hochwertige Schmuck ist bis auf einen geringen Teil bis heute nicht aufgetaucht.

Martin Prenzler: „Wir brauchen Ergebnisse“

Martin Prenzler sagt, es gebe zu wenig sichtbare Polizei in der Innenstadt. „Die Polizeireform vor zweieinhalb Jahren mit dem Ziel, mehr Polizisten auf die Straße zu bringen, hat bisher nicht funktioniert.“ Es gebe zwar den städtischen Ordnungsdienst, aber der sei ab den Abendstunden eben nicht mehr unterwegs. Das Thema Sicherheit ist auch Bestandteil des Innenstadtdialogs, den Stadt und Politik aktuell führen. „Wir brauchen Ergebnisse“, fordert der Chef der City-Gemeinschaft.

