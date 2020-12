Hannover

Die Corona-Pandemie hat auch positive Nebenaspekte: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Region ist 2020 erneut gesunken – und zwar deutlich um fast 40 Prozent. Lediglich 1087 Taten verzeichnet die Polizei in den Jahreszahlen ihres Einbruchsradars, im Vorjahr waren es noch 1730. Die Ermittler führen diese Entwicklung vor allem darauf zurück, dass die Menschen vermehrt zu Hause geblieben sind. Wegen der beiden Lockdowns, Homeoffice und fehlender Urlaubsmöglichkeiten gab es weniger Gelegenheiten für Einbrecher.

Die Einbruchszahlen sind zwar schon seit Jahren wegen besserer Schutzmaßnahmen und härterer Strafen rückläufig – allerdings noch nie so deutlich. „Corona scheint den Trend zu verstärken“, sagt Polizeisprecher Martin Richter, „aus dem schlichten Grund, dass Häuser und Wohnungen vermehrt ganztägig bewohnt sind.“ Der Kreis der potenziell gefährdeten Objekte habe sich daher stark verkleinert. Außerdem könnten vor allem professionelle Gruppen aus dem Ausland durch geschlossene Grenzen nicht mehr so frei agieren wie sonst.

Misburg-Anderten am sichersten

So kommt es, dass die Polizei im Einbruchsradar für 2020 bloß 594 Delikte auflistet (2019: 952; -37,6 Prozent). Davon waren sogar 355 gescheiterte Versuche. Überwiegend agieren aktuell in Hannover örtliche, unorganisierte Täter – etwa im Rahmen der Beschaffungskriminalität. Bezogen auf absolute Zahlen ist der Bezirk Misburg-Anderten mit lediglich 24 Einbrüchen (davon 14 Versuche) der sicherste. Am häufigsten schlugen Diebe in Vahrenwald-List mit 71 Taten (42 Versuche) zu, knapp dahinter folgt Bothfeld-Vahrenheide mit 67 (41).

Im Vorjahresvergleich gibt es in Buchholz-Kleefeld (103 auf 37) und Bothfeld-Vahrenheide (143 auf 67) den deutlichsten Rückgang. Mitte ist hingegen der einzige Bezirk, der mit 56 Taten sogar einen Einbruch mehr als 2019 verzeichnet. Die Polizei führt dies auf die dortige Drogenszene zurück. In dem Bezirk ist auch das Einbruchsrisiko am größten: Auf 10.000 Einwohner entfallen 15 Delikte. Am sichersten ist es mit umgerechnet sieben Einbrüchen in Misburg-Anderten, dahinter folgen Buchholz-Kleefeld (8) und Linden-Limmer sowie Südstadt-Bult (je 9).

Diebesbande in Garbsen festgenommen

Auch im Umland gab es 2020 deutlich weniger Einbrüche. Das Radar verzeichnet nur noch 493 Taten (davon 246 Versuche), im Vorjahr waren es 778 Delikte (347 Versuche) – ein Minus von 36,6 Prozent. In Barsinghausen (55 auf 25), Garbsen (88 auf 45), Langenhagen (87 auf 48), Neustadt (52 auf 25), Pattensen (10 auf 4), Wedemark (45 auf 16) und Wennigsen (28 auf 6) schlugen Einbrecher deutlich seltener zu. Doch nicht alles ist auf Corona zurückzuführen: So nahm beispielsweise die Polizeiinspektion Garbsen schon im Februar eine Diebesbande fest.

Einziger massiver Negativ-Ausreißer ist Sehnde: Dort verdoppelten sich die Einbrüche nahezu von 12 auf 21. Polizeisprecher Richter kann sich das nicht ganz erklären und spricht vielmehr von einer „leichten Steigerung“ – allerdings auch nur, weil drei aufgebrochene Schränke in einer Klinik und ein Einbruch in ein leerstehendes Haus mitgerechnet wurden. Abgesehen davon sei „kein erwähnenswerter Anstieg“ festgestellt worden. Es handle sich daher womöglich um eine statistische Diskrepanz zwischen Einbruchsradar und tatsächlicher Ermittlerstatistik.

Radarzahlen „nicht valide“

Das Radar wird mit sogenannten Eingangszahlen gespeist. Das bedeutet, jede anfangs als Einbruch angelegte Tat ist dort erfasst – könne sich aber im Verlauf beispielsweise als Sachbeschädigung herausstellen. Die jährliche Kriminalstatistik dagegen nutzt die Ausgangszahlen, bei denen das endgültige Delikt feststeht. Allerdings bleibt die Diskrepanz irritierend, da auch die wöchentlichen Radarzahlen das Jahr über immer wieder korrigiert werden. Dennoch bleibt Richter dabei, das Einbruchsradar sei letztlich „nicht valide“ und bilde daher „nicht unbedingt das tatsächliche Fallaufkommen ab“.

