Hannover

Die Sommerferien haben in Niedersachsen begonnen. Für viele Familien bedeutet das den Start in den ersehnten Urlaub. Vor allem nach dem monatelangen Corona-Lockdown zieht es die Menschen in die Ferne. Die Polizei Hannover mahnt trotz aller Vorfreude zur Vorsicht. Gerade Einbrecher nutzen die Reisezeit, denn viele Wohnungen und Häuser sind dann leichte Ziele. Um Dieben die Arbeit dennoch möglichst schwer zu machen, geben die Beamten Tipps – bis hin zum richtigen Verhalten auf Instagram und bei Facebook.

Urlauber sollten dringend daran denken, die eigenen vier Wände „vor Antritt der Reise zu sichern“, heißt es seitens der Polizei. Dazu gehöre es auch, Nachbarn zu bitten, ein wachsames Auge zu haben. So sollte der Briefkasten regelmäßig geleert werden, da Einbrecher unter anderem darauf achten – quillt die Post aus dem Schlitz, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass jemand seit Längerem nicht zu Hause ist. Die Polizei rät auch dazu, alle Fenster und Türen richtig abzuschließend. Gleiches gelte natürlich auch im Urlaub beim Hotelzimmer oder Campingwagen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken

Und noch ein Hinweis wird zunehmend wichtig in Zeiten von schönen Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken: Weder auf dem Anrufbeantworter noch etwa auf Instagram oder Facebook sollten Hinweise hinterlassen werden, dass zurzeit die Urlaubsreise ansteht. Nach Polizeiangaben durchforsten Einbrecher durchaus das Internet, um Zeichen einer möglichen Abwesenheit ihrer potenziellen Opfer zu finden. Somit sollte auch sparsam mit geposteten Urlaubsfotos umgegangen werden, wenn man nicht zu Hause ist.

Regelmäßig nach Post gucken: Quillt der Briefkasten über, wissen Einbrecher, dass die Bewohner mit großer Wahrscheinlichkeit zurzeit nicht zu Hause sind. Quelle: Kai Remmers/dpa

Auch auf der Reise sollten Urlauber nicht zu leichtgläubig werden. Die Polizei warnt etwa vor sogenannten Fake-Shops: Dort gaukeln die Täter ihren arglosen Opfern beispielsweise vor, ein Hotelzimmer oder Campingstellplatz zu einem absoluten Schnäppchenpreis zu vermieten. „Bei den Onlineportalen ist Aufmerksamkeit gefragt“, sagt Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Darüber hinaus sollten wichtige Dokumente wie der Reisepass kopiert und an unterschiedlichen Stellen im Gepäck aufbewahrt werden.

Gestohlene Kreditkarten sofort sperren

Bargeld sollte immer nur so viel in der Tasche sein, wie gerade benötigt wird. Wenn mit Karte bezahlt wird, rät die Polizei, diese stets im Blick zu behalten. Und: Pin-Nummern gehören nicht auf Zetteln notiert mit ins Portemonnaie. Die Geheimzahlen sollten auswendig gelernt werden. Falls Kredit- oder EC-Karte gestohlen werden, können sie über die Hotline 116 116 gesperrt werden, vom Ausland aus muss 0049 für Deutschland vorweg gewählt werden. Ein weiterer Sperrnotruf hat die Nummer +493040504050. Im Idealfall sollten die Nummern im Handy gespeichert werden.

Von Peer Hellerling