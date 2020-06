Hannover

Immer mehr Briten wollen Deutsche werden. Die Zahl der Einwohner Großbritanniens, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, hat sich in Hannover im vergangenen Jahr nahezu verdreifacht. Waren es in 2018 noch 50 Briten, die eingebürgert wurden, sind es in 2019 bereits 139. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 1404 Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit an. Der Anteil der Briten macht also nur knapp 10 Prozent aus.

Hannover folgt dem Bundestrend

Damit folgt Hannover dem Bundestrend. 2019 sei die Zahl der Einbürgerungen bislang am höchsten ausgefallen, teilt das statistische Bundesamt mit: Mit 14.600 Einbürgerungen wurden 2019 mehr Briten eingebürgert als in den beiden Vorjahren 2018 (6.600) und 2017 (7.500) zusammen. Im Jahr 2015, also noch vor dem Referendum, waren es rund 600 Einbürgerungen. In Hannover waren es 2015 gerade einmal fünf Briten, die Deutsche werden wollten.

Die meisten Eingebürgerten sind Türken

Die meisten Eingebürgerten im Jahr 2019 waren nach Angaben des Bundesamts Staatsangehörige der Türkei (16.200) gefolgt von Großbritannien (14.600), Polen (6.000), Rumänien (5.800) und dem Irak (4.600). Insgesamt kam jede dritte eingebürgerte Person aus einem EU-Mitgliedstaat. Einbürgerungen von Türkinnen und Türken blieben, trotz rückläufigem Trend, auch weiterhin am häufigsten.

Von Andreas Schinkel