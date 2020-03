Zum Schutz vor dem Coronavirus dürfen Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen keinen Besuch empfangen. Was macht das mit den Betroffenen? Und wie sieht ihr Alltag aus? Die 86-jährige Luise Beil aus Lehrte erzählt, wie sie den Kontakt zu ihrer Familie hält – und was sie am meisten vermisst.