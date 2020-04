Hannover

Am 29. Februar kam das Virus erstmals in der Region Hannover an: Im Uetzer Ortsteil Eltze wurde Patient Null identifiziert – der erste Infizierte. Wie sehr das Coronavirus seit diesem Tag die Lebens- und Alltagsgewohnheiten der Menschen durcheinanderbringen sollte, ahnten damals nur die Wenigsten. Die Region Hannover hat seit dem Schalttag einen permanenten Krisenstab. Eine Chronik der Ereignisse:

Sonntag, 1. März: Als alles begann

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann und Regionspräsident Hauke Jagau bestätigen den Coronafall aus Eltze vor der Presse. Ein 68-jähriger Mann hat sich den Krankheitserreger eingefangen – vermutlich während einer Busreise durch Südtirol. Die Region schickt ihn in häusliche Quaratäne. Es ist nicht nur der erste bestätigte Fall im Raum Hannover, sondern in ganz Niedersachsen. „Bleiben Sie ruhig, aber achtsam“, mahnen Reimann und Jagau die Bevölkerung.

Montag, 2. März: Die ersten Panikkäufe

Das ging schnell: In den ersten Supermärkten der Region sind Regale leer; das schon vergessene Wort „hamstern“ erlebt eine Renaissance. Ausverkauft sind unter anderem Desinfektionsmittel, Nudeln und Fertiggerichte. Eine Verkäuferin aus einem Supermarkt in Bothfeld berichtet von einem Kunden, der 500 Dosen Fischkonserven kauft. Zum Symbol für das Hamstern wird aber ein anderer Artikel: Toilettenpapier. In manchen Supermärkten ist tagelang keines zu bekommen, zeitweilig wird es dann zur „Bückware“: Klopapier räumen die Mitarbeiter nicht mehr in die Regale, sondern geben es nur noch aus dem Lager oder direkt an der Kasse in handelsüblichen Mengen an die Kunden. Heißt zumeist: Vier Rollen pro Nase.

Dienstag, 3. März: Der zweite Coronafall in der Region wird bekannt

Wieder ist es ein Mann aus Eltze, der mit dem anderen Patienten im selben Bus in Südtirol saß. In Hannover werden derweil erste Fachmessen abgesagt, die Halal für islamische Ernährung und die Twenty 2X, eine Digitalmesse für den Mittelstand.

Mittwoch, 4. März: Angst vor Gästen aus China

Die Hannover Messe soll nicht im April stattfinden, sondern wird in den Juni verlegt. Hannovers Hoteliers und Gastronomen sind entsetzt. Sie ahnen schon, dass das Wort „verlegt“, das jetzt noch häufig im Zusammenhang mit Veranstaltungen auftaucht, bald durch ein anderes verdrängt wird: abgesagt.

Donnerstag, 5. März: Die Region schickt 90 Uetzer in Quarantäne

Das Gesundheitsamt der Behörde signalisiert, mehr Mitarbeiter für das Krisenmanagement zu benötigen. Das Studentenwerks schließt in Hannover die Mensa der Leibniz-Universität.

Freitag, 6. März: Kann man Schüler noch auf Reisen schicken?

Eine Diskussion um die in vielen Schulen beliebten Skifreizeiten entbrennt. Südtirol und Österreich sind nicht nur beliebte Ziele dafür, sondern auch Brandherde der Corona-Pandemie. Eine Schülergruppe der Elsa-Brändström-Schule in Hannover muss nach Rückkehr aus Südtirol in Quarantäne.

Sonntag, 8. März: Wie lange noch Großveranstaltungen?

„Ich wundere mich, dass es noch Großveranstaltungen gibt. Ich ermuntere ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen“, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Diese Ermunterung hat Folgen.

Montag, 9. März: Corona bremst den Sport – weltweit

Der Fußball ist von Spahns Worten alarmiert und diskutiert über sogenannte Geisterspiele – also solche ohne Zuschauer. Eines der ersten wäre die Zweitliagapartien zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden. Daraus wird nichts. Corona bremst den Sport, und zwar komplett und nahezu weltweit. Hannover 96 hätte ohnehin nicht spielen können. Timo Hübers erregt zwei Tage später bundesweite Aufmerksamkeit, weil er der erste mit dem Virus infizierte Profifußballer in Deutschland ist. Unabhängig von ihm hat sich auch Mitspieler Jannis Horn angesteckt. Der komplette Kader muss in Quarantäne.

Dienstag, 10. März: Konzerte werden abgesagt

Das Land hat sich von Spahn ermuntern lassen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern unter geschlossenem Dach sind verboten. Eines der ersten Konzerte in Hannover, das von heute auf morgen abgesagt wird, ist das des britischen James Blunt. „Das Virus kommt in Hannovers Alltag an“, titelt die HAZ. „Wir sollten den Gedanken ,Gesundheit geht vor’ als den entscheidenden akzeptieren“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil. „Ich sehe aktuell keinen Anlass für flächendeckende Schulschließungen“, sagt sein Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Mittwoch, 11. März: Hannover bekommt eine Drive-In-Teststation für Corona-Verdachtsfälle

Stephan Weil sagt dem Land einen „monatelangen Krisenmodus“ voraus. Passend dazu wird in der Region Hannover der sogenannte Zukunftstag abgesagt, der der beruflichen Orientierung von Jungen und Mädchen dient. Die Kassenärztliche Vereinigung und das Deutsche Rote Kreuz richten in Hannover einen Drive-In ein – nicht für Brause und Burger, sondern als Teststation für Corona-Verdachtsfälle.

Donnerstag, 12. März: Die Zahl der Infizierten steigt rasant an

Es wird heftiger. Hannovers Frühlingsfest fällt aus, auch der geplante verkaufsoffene Sonntag zum Frühlingsbeginn. Das Gesundheitsamt schließt Oper, Schauspielhaus und Theater am Aegi. Die evangelisch-lutherische Landeskirche empfiehlt, Konfirmationen zu verschieben. Üstra und Regiobus sperren in ihren Bussen den Bereich hinter dem Fahrersitz – alles Vorbeugungsmaßnahmen gegen Ansteckung (noch ein Wort, das in der Corona-Krise allgegenwärtig ist). Die aktuellen Fallzahlen: In der Region Hannover haben sich 45 Menschen infiziert, davon 22 in der Stadt und 23 im Umland.

Freitag, 13. März: Schulen, Kitas und Unis machen dicht

Es ist der vorerst letzte Schultag in Niedersachsen, weil das Land jetzt doch einen Anlass sieht für flächendeckende Schulschließungen bis vorerst zum 19. April erkennt. Auch Universitäten und Kitas werden dicht gemacht. „Wir können Corona nicht in dem Sinne besiegen, aber wir können es schaffen, dass es milde verläuft“, sagt Ministerpräsident Weil. In der Region Hannover sind mittlerweile 60 Menschen infiziert

Sonntag, 15. März: Der ÖPNV dünnt Fahrpläne aus

„Home-Office“ ist noch so ein Wort, das zur Corona-Krise gehört. Damit sich die Menschen am Arbeitsplatz nicht gegenseitig anstecken, arbeiten sie dort, wo es möglich ist, von zuhause aus. Zusammen mit dem wegfallenden Schülertransport und einigen anderen Faktoren sorgt das für einen drastischen Rückgang der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr; die Rede ist von bis zu 80 Prozent. Üstra und Regiobus dünnen deshalb ihre Fahrpläne aus, die S-Bahn Hannover zieht später nach. Prompt entbrennt eine Diskussion darüber, dass die verbliebenen Fahrgäste auf zu engem Raum zusammengepfercht werden.

Montag, 16. März: Merkel spricht zum Volk – Niedersachsen bringt das öffentliche Leben zum Erliegen

„Es geht darum, soziale Kontakte zu verringern“, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. In Niedersachsen und in den meisten anderen Bundesländern geht das so: „Alle Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, werden geschlossen“, sagt Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabes der Landesregierung. Das trifft unter anderem große Teile des hannoverschen Innenstadthandels. Öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Sportclubs, Diskotheken, Bars und ausdrücklich auch Bordelle müssen ebenfalls den Betrieb einstellen. Restaurants dürfen bis 18 Uhr öffnen – noch.

Dienstag, 17. März: Die Schließungen weiten sich aus – fast lückenlos

In Hannover dürfen jetzt auch die Herrenhäuser Gärten und der Zoo nicht mehr öffnen – für den Tierpark richtig bitter, weil er mit einem Eisbärenbaby einen potenziellen Besuchermagneten hat. Der Abfallzweckverband Aha schließt die Wertstoffhöfe und die Grüngutannahmestellen, was manche, die gerade ihre Gärten der Frühjahrskur unterzogen haben, in Rage bringt. Der VW-Konzern stoppt die Produktion, der TUI-Konzern stellt den Reisebetrieb ein. Das Land kündigt ein Hilfspaket für die Wirtschaft mit einem Volumen von 4,4 Milliarden Euro an. Viele weitere Hilfspakete werden folgen. In der Region Hannover gibt es jetzt 138 Corona-Fälle, die Anzahl ist erstmals dreistellig.

Mittwoch, 18. März: „Es ist ernst – nehmen Sie es ernst“

Zwei Sätze, die nicht zueinander passen: „Da kommen noch mehr Einschränkungen in den nächsten Tagen – so lange will ich meine Zeit genießen“, sagt ein Gast in einem Café in der List, der Abstandsregeln für eine Empfehlung und mehr nicht hält. „Es ist ernst – nehmen Sie es ernst“, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend in einer an die Bevölkerung gerichteten Fernsehansprache, die schon als historisch eingestuft wird, bevor das letzte Wort verklungen ist.

Donnerstag, 19. März: Pistorius droht mit umfassender Ausgangssperre

„We stay here for you, please stay home for us“ mahnen Mitarbeiter der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover auf einem Foto, das über die sozialen Medien schnell verbreitet wird. Weil dieser Appell längst nicht überall gehört wird, droht Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius mit einer umfassenden Ausgangssperre. Der Flughafen in Langenhagen meldet für seine Belegschaft Kurzarbeit an. Auf dem Flugplan stehen an diesem Tag nur je zwei Starts und Landungen – anfänglich. Kurze Zeit später werden zwei dieser Flüge auch noch gestrichen. Die Region Hannover meldet 238 Corona-Infizierte.

Freitag, 20. März: Die Land schließt die Gastronomie

Der Mann aus dem Café in der List hatte recht: Dem Land wird das Treiben in Lokalen und Restaurants zu bunt. „Es ist nicht sinnvoll, dass die Leute aufeinander hocken“, sagt Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz. Jetzt ist es nicht mehr nur nicht sinnvoll, sondern auch verboten. Die Land schließt die Gastronomie, erlaubt ist nur noch Außer-Haus-Verkauf unter Auflagen.

Sonnabend, 21. März: Die Menschen halten sich an die Regeln

Treffen von mehr als zwei Personen sind untersagt – in der Regel, heißt es vom Land. In Hannover kontrollieren Polizei und städtischer Ordnungsdienst die Corona-Abstandsgebote und stellen fest: „Die weitaus meisten halten sich an die Regeln.“

Montag, 23. März: Die ersten Toten in der Region Hannover

In der Region Hannover sind 368 Infizierte registriert und die ersten Todesfälle: Zwei Menschen sind dem Corona-Erreger zum Opfer gefallen. Als eine der letzten noch übrig gebliebenen Großveranstaltung wird der Hannover Marathon abgesagt, einen Tag später folgen die Kunstfestspiele in Herrenhausen.

Dienstag, 24. März: Die Masken werden knapp

Schutzkleidung und -masken sind längst zur Mangelware geworden. Das lockt auch Diebe. Bei einem Einbruch ins Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen lassen Unbekannte mehrere hundert Masken mitgehen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay gibt bekannt, dass er sich infiziert hat und sich in Quarantäne begeben muss. Gleiches gilt für fast die komplette Dezernentenriege, Regionspräsident Hauke Jagau und Polizeipräsident Volker Kluwe. Sie hatten Kontakt zu Onay, haben sich aber nicht angesteckt, wie sich später herausstellt.

Mittwoch, 25. März: Eine Hilfswelle für kleine Unternehmer rollt an

Die Hilfsplattform #supportyourlocal geht an den Start. Nutzer können Gutscheine von Restaurants und Einzelhändlern in Hannover erwerben, um sie in der Krise zu unterstützen. Die Zahl der Infizierten in der Region steigt auf 510.

Donnerstag, 26. März: Die Messe fällt aus

Die Hannover Messe wird endgültig abgesagt. In der Landeshauptstadt rücken Obdachlose in den Fokus, die besonders hart von den Folgen der Corona-Krise betroffen sind. Die Verwaltung mietet zwei Hotels als Unterkünfte an.

Freitag, 27. März: Das Abi wird verschoben

Das Land verschiebt Abiturprüfungen um mindestens drei Wochen. „Es ist das Recht der Schüler, Prüfungen abzulegen. Das wollen wir ihnen nicht vorenthalten“, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Wie das geschehen soll, bleibt offen.

Montag, 30. März: Schreckensnachrichten aus einem Wolfsburger Pflegeheim

Das Land stoppt Aufnahmen in Pflegeheimen, nachdem in einer Wolfsburger Einrichtung mehrere Bewohner an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben sind.

Dienstag, 31. März: So teuer ist der Virus

Wie sehr die Pandemie die Wirtschaft beeinträchtigt, belegen ein paar Zahlen. Bei der Arbeitsagentur Hannover sind im März 5800 Anträge auf Kurzarbeit eingegangen – in normalen Zeiten sind es monatlich weniger als zwei Dutzend. Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe will bis 800 Millionen Euro zusätzlich ausgeben, unter anderem, um städtische Betriebe zu retten. Finanziert werden soll das über Kredite. Derweil debattiert der Mannschaftsrat vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96, ob man dem Beispiel anderer Teams folgen und freiwillig auf Teile des Gehalts verzichten soll.

Mittwoch, 1. April: „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“

Ostern rückt ins Blickfeld. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, mahnt Bundeskanzlerin Angela Merkel und wirbt für eine Kontaktsperre. Die Faustregeln: Gruppen von mehr als zwei Personen dürfen nicht unterwegs sein. Menschen sollen mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander halten. Zum Bild der Corona-Zeit gehören längst Plexiglas-Scheiben in den Geschäften, die noch öffnen dürfen. Sie sollen das Kassenpersonal vor Ansteckung schützen. Betriebe wie die Rennsporttochter von VW in Hannover haben ihre Produktion umgestellt und fabrizieren nun diese Scheiben.

Donnerstag, 2. April: Mehr als 1.000 Kranke in der Region

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region steigt erstmals auf mehr als 1000. Zehn Menschen sind an der Krankheit gestorben.

Freitag, 3. April: Können die Menschen ihre Mieten nicht mehr zahlen?

Zehn hannoversche Wohnungsunternehmen und -genossenschaften kündigen an, auf Mieterhöhungen in diesem Jahr zu verzichten und Kulanz zu zeigen, wenn Mieter nachweisbar durch die Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

Sonnabend, 4. April: Niedersachsen öffnet Bau- und Gartenmärkte – eher widerwillig

Das Land erlaubt Bau- und Gartenmärkten, nach knapp zwei Wochen Pause wieder zu öffnen. Benachbarte Bundesländer hatten sie gar nicht erst geschlossen, was zu einem unerwünschten Einkaufstourismus geführt habe, begründet Niedersachsens Krisenstab die Entscheidung. In Hannover erleben die geöffneten Märkte einen starken Andrang, aber keinen Ansturm. Die Kunden verhalten sich diszipliniert und üben sich geduldig in der Disziplin Schlangestehen.

Montag, 6. April: Die Behörden korrigieren ihre eigenen Regeln

Ein Verbot, das zu Ostern selbst Besuche bei nahen Verwandten untersagt hätte, wird vom Land wieder zurückgenommen. „Privatbesuche in abgespeckter Form sind möglich“, sagt Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabes. Unterdessen teilt die Stadt Hannover mit, dass ein für lokale Unternehmen und Freiberufler aufgelegtes Hilfsprogramm über insgesamt 10 Millionen Euro nach nur fünf Tagen mit 2600 Anträgen ausgeschöpft und überzeichnet ist.

Dienstag, 7. April: Wann geht die Schuke wieder los?

Ob Niedersachsens Schulen wie derzeit noch vorgesehen am 20. April wieder öffnen, wolle er in der nächsten Woche entscheiden, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Spätestens Anfang Mai sollen die Schüler wieder unterrichtet werden – wenn es nicht anders geht, dann digital über die sogenannte Bildungscloud.

Mittwoch, 8. April: Aha öffnet Wertstoffhöfe

Der Abfallzweckverband Aha kündigt an, einige Wertstoffhöfe und die Grüngutannahmestellen in der Region wieder zu öffnen – allerdings erst nach den Osterfeiertagen.

Karfreitag , 10. April: „Es ist nichts Nennenswertes passiert“

Diese Meldung ist eigentlich keine, in Corona-Zeiten aber schon: „Es ist nichts Nennenswertes passiert“, teilt die Polizei in Hannover am Abend des Karfreitags fest.

Sonnabend, 11. April: Hannover meldet: Behelfsklinik mit 460 Betten ist fertig – aber wird hoffentlich nicht gebraucht

Auf dem Messegelände ist in nur drei Wochen in sechs Hallen eine sogenannte Behelfsklinik mit 460 Betten entstanden. Sie dient für den Fall, dass Regelkrankenhäuser mit der Behandlung von Corona-Erkrankten mengenmäßig überfordert werden könnten. Patienten mit mittelschwerem Krankheitsverlauf sollen dann in den Messehallen behandelt werden. „Wir haben Testläufe gemacht, die Klinik ist startklar“, sagt Projektleiter Martin Memming bei einem Besuch von Hendrik Hoppenstedt, Staatssekretär im Kanzleramt, und Regionspräsident Hauke Jagau. Letzterer hatte das Projekt immer wieder vorangetrieben. „Alle hoffen, dass diese Klinik nie gebraucht wird“, erklärt Jagau. In der Region Hannover haben sich 1389 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 23 Todesfälle sind zu beklagen. Aber die Statistik weist auch 514 Genesene auf.

Ostersonntag , 12. April: Das Leben spielt im Netz – selbst für die Kirchen

Die Kirchen dürfen zum höchsten christlichen Fest zwar öffnen, aber nur unter Einschränkungen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Viele verzichten darauf und bieten als Alternative virtuelle Gottesdienste via Internet an. „Wir leben in einer Ausnahmesituation, in der es ein besonderes Bedürfnis nach Deutung gibt, nach Trost und nach persönlicher Begleitung“, sagt Ralf Meister, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, im HAZ-Interview.

Von Bernd Haase