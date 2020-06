Hannover

Wenn es in der Corona-Krise einen Moment gibt, der nach langen Wochen der Entbehrung die Freude von Kindern auf den Kita-Besuch symbolisiert, dann ist es wohl dieser. Es ist ein Tag Ende Mai, morgens, 7.45 Uhr. Draußen ist es noch fast frühlingshaft kalt. Trotzdem hat sich vor dem Gartentor der AWO-Kita in der Freudenthalstraße in Stöcken eine lange Warteschlange gebildet. Ungeduldig warten Eltern mit ihren Kindern auf dem staubigen Weg vor dem Hintereingang auf den Einlass in die Kita.

Was heißt hier Abschied?

Ungeduldig drücken sich die Kita-Kinder morgens vor der Öffnung am Eingang die Nasen platt. Quelle: Katrin Kutter

Kinder in der Notbetreuung müssen in diesen Tagen strikt nach Gruppen getrennt werden. Am Haupteingang drücken sich also Krippenkinder ungeduldig die Nasen an der Glasscheibe platt. Am Hintereingang drängeln sich die „Großen“, die sich jetzt morgens regelmäßig wieder von den Eltern verabschieden müssen. Aber was heißt hier Abschied? Als das Tor endlich geöffnet wird, gibt es kein Halten mehr. Freudestrahlende Gesichter sieht man da überall. Jungen in kurzen Hosen genauso wie Mädchen in wehenden rosa Röckchen rennen so schnell auf die Kita zu, dass man Angst hat, sie könnten hinfallen bevor sie angekommen sind. Noch eine Dreiviertelstunde lang wird Erzieherin Petra Horstmann jeden Nachzügler am Tor mit ausgebreiteten Armen in Empfang nehmen.

So geht es in den Kitas weiter Das Land Niedersachsen will alle Kitas bereits Mitte Juni wieder öffnen. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am 27. Mai bekannt gegeben. Allerdings soll die Betreuung zeitlich zunächst nur in eingeschränktem Umfang möglich sein. Man registriere sehr aufmerksam, dass sich die Anzahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau einpendele, sagte Tonne. Das mache Mut, um mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kita-Trägern kurzfristig zu einer Vereinbarung zu kommen, die Notbetreuung weiter auszubauen und damit zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zu kommen. Eine solche Erweiterung der Betreuung verliefe – so Tonne – zudem synchron zur Rückkehr der letzten Schulkinder, und würde für die Eltern zu einer besseren Planbarkeit des Familienalltags führen. In seinem Fünf-Stufenplan hatte das Land ursprünglich angekündigt, die Betreuung in den Kitas bis zum 6. Juni auf eine Quote von 40 Prozent hochzufahren. Im nächsten Schritt sollte eine 50-Prozent-Quote erreicht werden. Ab dem 1. August war bisher die Wiederaufnahme des Regelbetriebs geplant. Auch jetzt sei es schon möglich, den Kita-Betrieb auf 50 Prozent hochzufahren, sagte ein Ministeriumssprecher am 27. Mai.

Gespräche zwischen Erwachsenen am Gitterzaun

Mit manchen Eltern führt Erzieherin Petra Horstmann (Bild links) Gespräche über den Zaun hinweg. Quelle: Katrin Kutter

Mit manchen Eltern führt sie Beratungsgespräche über den Zaun hinweg. Andere erzählen von der Zeit zu Hause, von beengten Wohnverhältnissen, vom Stress in der Familie, davon eben, wie Eltern in Zeiten von Corona an Grenzen gerieten. „Wir haben gebastelt, gemalt, aber die Kinder haben auch viel Fernsehen geguckt“, sagt eine Mutter ehrlich. „Wir arbeiten beide, anfangs konnten wir das mit den Kindern noch irgendwie stemmen, aber irgendwann geht das nicht mehr“, sagt ein Vater. Er vermutet: „Manche Kinder wurden durch Corona richtig depressiv.“ Wie gehen Eltern damit um, dass mit dem Kitabesuch auch das Risiko steigt, sich anzustecken? „Die Gefahr lauert doch überall“, sagt eine Mutter. Sie hat während des Shutdowns im Homeoffice gearbeitet, immer dann, wenn ihr Kind schlief. Sie konnte für ihr Kind da sein. Dennoch habe es jeden Tag nach der Kita gefragt, sagt die 40-Jährige: „Die Kinder vermissen einfach ihre Freunde.“

Jedes einzelne Kind wird von Erzieherin Petra Horstmann in Empfang genommen. Quelle: Katrin Kutter

Dabei sind noch lange nicht alle Kinder in der Kita zurück. Jedem Kind, das noch zu Hause sei, hätten sie eine Karte geschrieben, erzählt Petra Horstmann. Eine Maske trägt sie nicht. Wie hält sie es in der Kita mit Abstands- und Hygieneregeln? „Corona bedeutet Abstand halten“, wird der kleine Tobias später tiefernst erläutern, wenn man ihn fragt, was es mit dieser Krankheit eigentlich auf sich hat. Der kleine Junge kann ziemlich viel über dieses „Abstandhalten“ erzählen. Aber dann muss er doch wieder von der Bank aufstehen, um weiter Rollerskates zu fahren. Weil er dauernd hinfällt, nimmt Anna ihn beim Fahren an die Hand und wenn er doch hinfällt, hilft sie ihm auf. Man kann das mit dem Abstand in der Kita im Grunde nicht besser zeigen als an solchen kleinen Szenen. Theoretisch ist es eine feine Sache. In der Praxis funktioniert es nicht.

Kontaktregeln erschweren den Kita-Alltag

Was ein Abstandsgebot ist, wissen schon die Kita-Kinder. In der Praxis ist Rollerskaten aber dann doch wichtiger. Quelle: Katrin Kutter

Bei den Krippenkindern funktioniert das noch weniger als bei den Großen. Einen Tag lang hätten sie versucht, diese bei der Übergabe nicht auf den Arm zu nehmen. Die Eltern dürfen nicht in die Kita hinein. „Das haben wir sofort wieder gelassen, das war eine Quälerei“, sagt Petra Horstmann. Um ein Mindestmaß an Schutz zu gewährleisten, haben die Erzieherinnen die Flächen in der Kita generalstabsmäßig aufgeteilt. Die wichtigste Regel: Die Kita-Gruppen dürfen sich nicht begegnen, bleiben deshalb weitgehend in ihrem Gruppenraum. Sogar gegessen wird dort. Sich zu dritt wie sonst im Flur oder auf dem Außengelände frei zu bewegen, ist verboten. „Im Grunde kehren wir wieder zu einer Pädagogik der Siebzigerjahre zurück“, sagt Erzieherin Anja Krüger. „Dabei wäre mehr Selbständigkeit jetzt gerade für die Vorschulkinder wichtig“.

Jeden Tag sind zwischen den Gruppen Absprachen nötig

Auch das Außengelände ist in zwei Zonen aufgeteilt: die zum Rollerskaten und die mit dem Klettergerüst. Jeden Tag seien zwischen den Gruppen Absprachen nötig, sagt Erzieherin Krüger. Wer will wohin – und kann man, wenn man draußen ist, den Platz noch einmal tauschen? Hat sie keine Angst vor Ansteckung in Zeiten von Corona? „Da denk ich nicht drüber nach“, sagt Krüger. Wenn man das täte, müsste man ja zu Hause bleiben, bei dem geringen Schutz in der Kita. Eine junge Kollegin arbeitet wieder, obwohl sie zur Risikogruppe gehört. Sie hat starkes Asthma. „Am Anfang hatte ich große Angst“, berichtet sie. Aber irgendwann müsse es weitergehen, warum also nicht jetzt? „Ich kann ja nicht ein Jahr lang zu Hause bleiben.“

Angst vor Ansteckungsgefahr

„Wir haben keine Angst“. Die Erzieherinnen in der Stöckener Kita bemühen sich trotz Kontaktverboten um einen liebevollen Umgang. Quelle: Katrin Kutter

Dass die Erzieherinnen in der Stöckener Kita soviel Mut beweisen, hat vermutlich auch damit zu tun, dass bislang erst die Hälfte aller Kinder in der Notbetreuung ist. Bislang gibt es zudem erst eine Kita mit bestätigter Corona-Infektion. Aber was ist, wenn Mitte Juni, wie vom Land angekündigt, alle Kinder zurück in die Kita dürfen – wenn auch eingeschränkt? Was ist mit weiteren Infektionen? „Wenn man jetzt sagt, wir öffnen in zwei Wochen komplett, dann geht man alle Risiken ein, die man vermeiden wollte“, sagt Kitaleiterin Cornelia Hau. Man merkt der 64-jährigen deutlich an, wie sehr ihr an „ihren“ Kindern liegt. Nicht nur Eltern haben ein Recht auf Betreuung. Kinder haben auch ein Recht auf Bildung, sagt sie. Hau weiß genau, wovon sie spricht. Die Kita in der Freudenthalstraße ist eine Brennpunkt-Kita. 75 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund, polnische, türkische, griechische, kurdische, arabische und afrikanische Kinder kommen dorthin. Hau hat schon Kita-Kinder zurückkehren sehen, deren Sprache sich in der Corona-Krise verschlechtert hat. Buchstaben fehlen plötzlich wieder, Grammatikkonstruktionen sind weg. Manchmal liegt es daran, dass die Kinder zu Hause nur die Muttersprache sprechen, manchmal aber auch daran, dass überhaupt zu wenig mit den Kindern gesprochen wird, egal in welcher Sprache. Fernseher, Internet, Handy übernehmen die Kinderbetreuung, in der Corona-Krise manchmal nahezu komplett.

75 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund

„Wer schützt die Erzieherinnen?“, fragt Kitaleiterin Cornelia Hau. Quelle: Katrin Kutter

Dennoch ist da auch die Sorge um die Ansteckungsgefahr. „Wer schützt die Erzieherinnen?“, fragt Hau. Warum werde mit der vollständigen Öffnung nicht gewartet, bis es Gewissheit über die Ansteckungsgefahr von Kindern gebe, fragt sie sich: „Im Grunde ist das, was hier mit uns gemacht wird, doch ein unverantwortliches Experiment.“ Händewaschen, in die Armbeuge niesen, in Gruppen mit bis zu 13 Kindern ließen sich Hygieneregeln noch umsetzen, sagt Hau. In einem geschlossen Raum mit 25 Kindern sei das „nicht mehr vorstellbar“. Da könne man nur noch Konflikte verwalten. „Abstand halten“, sagt Hau, „wird dann vollkommen unmöglich sein.

Von Jutta Rinas