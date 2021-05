Frau Shammout, Herr Sakakushev-von-Bismarck, täglich erreichen uns neue Nachrichten von der Gewalt im Nahen Osten. Wie hat sich dadurch für Sie in Hannover das Leben verändert?

Lobna Shammout: Es ist das Thema überhaupt. Am Donnerstag war Zuckerfest, man saß im Kreis der Familie zusammen und man sprach nur darüber: Was heißt das für Freunde und Familie dort? Was heißt das für die Zukunft? Wie reagiert die Politik? Und wir sind ganz viel auf sozialen Medien unterwegs, um alle Informationen zu bekommen. Man hat extreme Sorgen um Freunde und Angehörige vor Ort.

Eliah Sakakushev-von-Bismarck: Bei mir ist es ähnlich. Man merkt sofort die Spannung und wie emotional dieser Konflikt ist. Ich habe mich zum Glück den sozialen Medien schon zuvor entzogen, aber ich bekomme viele Whatsapp-Nachrichten. Ich habe auch Freunde in Tel Aviv gebeten, mir Bilder zu schicken, um zu sehen, wie die Situation vor Ort ist. Aber ich versuche, mein Leben weiter zu führen und mich nicht verrückt machen zu lassen.

„Noch keinen Hassbrief bekommen“

Es hat Kundgebungen in Deutschland gegeben, bei denen es auch zu antisemitischen Vorfällen gekommen ist. Herr Sakakushev, haben Sie das auch in Ihrem Umfeld erfahren müssen?

Sakakushev: Nein, zum Glück nicht. Ich habe noch keinen Hassbrief bekommen und auch in der Villa Seligmann habe ich noch nichts bemerkt, außer dass die Polizeipräsenz verstärkt wurde.

Das ist Eliah Sakakushev von Bismarck Eliah-Sakakushev-von Bismarck ist Jude und leitet das Zentrum für Synagogalmusik in der Villa Seligmann in Hannovers Oststadt. Der Arztsohn kam in der bulgarischen STadt Plovdiv zur Welt und studierte in Wien und Mannheim das Cellospiel. Er ist verheiratet mit Caroline von Bismarck, die aus der weit verzweigten Familie des Reichskanzlers stammt.

Shammout: Wir bereiten Kundgebungen am Wochenende vor, und wir achten sehr darauf, was dort gesagt werden soll – und auch, was nicht gesagt werden soll. In meinem Umfeld sind wir uns absolut einig, dass alles, was religiös ist, dort nichts zu suchen hat. Antisemitische Sprüche und das Verbrennen von Flaggen ist tabu. Und auch so banale Sachen, dass die Hauptsprache deutsch sein sollte, nicht arabisch.

„Die Menschen sollen zuhören“

Was wollen Sie mit der Kundgebung erreichen?

Shammout: Wir wollen differenzieren und wir wollen, dass die Menschen zuhören. Die Medien berichten sehr einseitig, Politiker äußern sich ebenfalls sehr einseitig. Es wird mir zu wenig darüber gesprochen, wie viele Opfer auf palästinensischer Seite zu verzeichnen sind. Dort leidet die Zivilbevölkerung auch, in den seltensten Fällen erreichen die Angriffe die, für die sie gedacht sind. Die Hamas repräsentiert nicht die palästinensische Bevölkerung. Aber es hat einen Grund, dass der Hass und der Groll auf palästinensischer Seite so stark ist.

Das ist Lobna Shammout Lobna Shammout ist Muslima, in Berlin geboren, hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen und hat fünf Jahre in Kuwait gelebt. Die Bürokauffrau ist Mitglied im Vorstand im „Club der palästinensischen Akademiker und Absolventen“ und hat zwei Söhne. 2018 war sie für einen längeren Aufenthalt in Bethlehem und hält darüber Reisevorträge.

Herr Sakakushev, es sind auch Demonstrationen angemeldet, die sich gegen antisemitischen Hass und anti-israelische Hetze wenden. Werden Sie teilnehmen?

Sakakushev: Ich werde zu keiner Demo gehen. Vermutlich werde ich damit einige Leute enttäuschen, aber es ist nicht mein Mittel. Ich halte mich mit meiner Meinung nicht zurück, aber ich sehe das alles etwas philosophischer, aus geschichtlicher Perspektive. Israel gibt es seit 1948. Es war eine schwere Geburt biblischen Ausmaßes, für die es immer noch starke Nachwehen gibt – wir sind in einer politischen Lage, für die vorerst keine Lösung in Sicht ist. Das Problem in der Wahrnehmung ist, dass es mehrere Definitionen von Israel gibt: das Volk Israel, das Land Israel und den Staat Israel. Das Land Israel ist dem Judentum heilig. Es ist ein Sehnsuchtsort und eine der drei Säulen des Judentums überhaupt. Der Staat Israel ist etwas anderes.

„Antisemitismus ist eine Konstante“

Braucht es mehr Aufklärung darüber, um Antisemitismus entgegentreten zu können?

Sakakushev: Für mich ist Antisemitismus – so traurig das ist – eine Konstante. Es ist wie ein Virus, mit dem man leben muss. Wenn es dann zu einer Krankheit führt, ist es eine Frage der Therapie und des Managements. Mein Gefühl ist, dass die Politik da insgesamt gut hinschaut und die Botschaft verstanden hat. Ob jede Maßnahme gut greift, das kann man diskutieren. Aber Demonstrationen verstärken die Emotionen, das halte ich im Moment nicht für hilfreich – und deshalb werde ich nicht teilnehmen.

Was erhoffen Sie beide sich für das weitere Miteinander in Hannover? Und was befürchten Sie?

Shammout: Zunächst hoffe ich auf einen friedlichen Verlauf der Kundgebungen, dass der Hass hier nicht auch wächst und dass wir in den Austausch kommen. Aber ich mache mir weniger Sorgen um die weitere Entwicklung in Hannover als um die in Palästina – da habe ich wirklich Zukunftsängste.

Sakakushev: Auch ich hoffe auf einen Austausch. Allerdings glaube ich, dass das Kennenlernen und Begegnungen braucht, was auf Demos schwierig ist. Aber wir haben für einen solchen Austausch zwischen Juden und Palästinensern, aber auch zwischen Juden und Muslimen insgesamt in Hannover sehr gute Voraussetzungen – deshalb blicke ich der Zukunft zuversichtlich entgegen.

Von Heiko Randermann