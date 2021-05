Gaza-Konflikt - So beeinflusst die Gewalt in Israel das Leben von Juden und Palästinensern in Hannover

Die Gewalt im Nahen Osten eskaliert – und belastet auch das Leben von Juden und Palästinensern in Hannover. Lobna Shammout und Eliah Sakakushev-von-Bismarck im HAZ-Gespräch über Antisemitismus, Zukunftsangst – und Zuversicht.