Hannover

In Hannovers Ratspolitik wächst der Ärger über den Stillstand am ehemaligen Maritim-Grandhotel. Es sei „eine ganz miese Art und Weise, wie der Investor ein Gebäude gegenüber des Rathauses allmählich zur Ruine verkommen“ lasse, sagt FDP-Ratsfraktionschef Wilfried Engelke. CDU-Baupolitiker Felix Semper meint: „Man gewinnt den Eindruck, dass der Gebäudeeigentümer auf Zeit spielt und die Stadt am Nasenring durch die Manege führt.“

Altes Maritim: Die Haustechnik ist marode, das Äußere zum Schämen

Das Grundstück am Friedrichswall gehört der Stadt. Nach dem Auszug des Maritim 2015 hat sie mit der Berliner Intown einen neuen Erbpachtvertrag geschlossen, damit dieser den riesigen Betonriegel aus den Sechzigerjahren modernisiert: Die Haustechnik ist marode, das Äußere zum Schämen. Intown, die schon als Haupteigentümer des Ihme-Zentrums durch Untätigkeit geglänzt und die Ruine schließlich weiterkauft hat, hält zwar juristisch alle Fristen ein, kommt aber nicht voran. Jetzt ist erst mal wieder für ein halbes Jahr Stillstand, weil Schadstoffgutachten ausgewertet und Entkernungsaufträge neu vergeben werden.

Verwaltungsbau statt Hotel?

SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich fragt sich inzwischen, „ob das überhaupt sinnvoll ist, dort wieder ein Hotel einzurichten“. Immerhin sucht Intown nach eigenem Bekunden schon lange einen künftigen Betreiber, findet aber keinen – während andernorts in Hannover ständig neue Hotelprojekte heranreifen. Darum reifen nun andere Überlegungen: „Die Stadtverwaltung wächst, weil sie in einer wachsenden Stadt immer mehr Aufgaben bewältigen muss“, sagt Kelich. Wenn Intown das Interesse verliere, könne die Verwaltung dort möglicherweise auch einen neuen Bürokomplex einrichten. „Der Standort gegenüber vom Rathaus wäre optimal dafür.“

So soll das ehemalige Maritim nach dem Umbau aussehen: Der Siegerentwurf des Frankfurter Architekturbüros Christoph Mäckler für das Hotel am Friedrichswall. Quelle: Michael Thomas (Repro)

Erst im Vorjahr hat die Stadt einen neuen Verwaltungsbau am Schützenplatz errichtet. Doch dort sind die Büros längst voll, und noch immer arbeiten viele Beschäftigte verteilt auf etliche Standorte im Stadtgebiet. „Wir werden irgendwann 12.000 Rathausmitarbeiter haben“, sagt Kelich. „Und irgendwann wird auch das Bauamt saniert, für dessen Mitarbeiter wir dann Büros benötigen.“

Intown: Millionen per Scheck

Tatsächlich sollen einige Führungskräfte im vergangenen Jahr schon frohlockt haben, als Intown eine vertraglich vereinbarte Millionenbürgschaft für den Hotelumbau vergessen zu haben schien. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, aus dem Vertrag auszusteigen. Unmittelbar vor Ablauf der Frist aber soll ein Intown-Mitarbeiter mit zwei Schecks vorbeigekommen sein und die Bürgschaft bezahlt haben.

Probleme mit den Dichtfugen: Die Tiefgarage unter dem ehemaligen Maritim-Grandhotel in Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Auch Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian findet den Vorgang mit Intown ärgerlich: „Es sieht nach Hinhalten aus.“ Sie habe zwar noch Hoffnung, dass aus dem Projekt etwas werde, mahnt aber: „Die städtischen Auflagen für den Umbau waren offenbar nicht schlagkräftig genug – vielleicht müssen wir bei künftigen Investorenverträgen etwas strenger sein.“

„Eine goldene Nase verdient“

Das findet auch CDU-Mann Semper. „Intown hat sich an der Stadt wegen der mehrjährigen Flüchtlingsunterbringung bereits eine goldene Nase verdient. Die Verwaltung muss jetzt kritisch prüfen, ob sie den Erbpachtvertrag nicht irgendwie kündigen kann. So, wie das Hotel jetzt ist, ist es eine Schande für Hannover.“

Gäste von Prince bis Heidi Kabel: Einst war das Hotel eine erste Adresse in Hannover Das alte Grandhotel, 1965 eröffnet als Intercontinentalhotel, ab 1995 von Maritim weitergeführt, gehörte zu den ersten Adressen in Hannover. Von Gorbatschow bis Putin, von Heino bis Prince, von Jan Ullrich bis Heidi Kabel haben zahlreiche Stars und Sternchen in der Luxussuite mit Blick aufs Rathaus residiert. Zu dem Nobelhotel gehörte auch die große Piano-Bar, die immer einen Hauch von James-Bond-Filmen versprühte. Das alles ist längst Vergangenheit. Im April 2016 war letzter Tag im Maritim. Heute kündigt ein Bauschild neue Zeiten an. „Umbau und Erweiterung eines Hotels mit 294 Zimmern“ steht darauf. Hannover wartet.

Von Conrad von Meding