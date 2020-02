Hannover

Hanno Alsen schwebt gottgleich über der Stadt. Am Turm der Kreuzkirche setzt er seinen Saugerrüssel an und entfernt Flusen und Wollmäuse. Dann ist der Goldene Winkel an der Reihe. Wer hat in das Altstadtquartier ein Gummibärchen hingeworfen? Es wird entfernt. Alsen ist sozusagen Hannovers oberster Stadtreiniger – allerdings nicht im Original-Hannover.

Hannovers Stadtmodelle sind eine Touristenattraktion

Gutes Anschauungsobjekt: Das aktuelle Stadtmodell im Neuen Rathaus Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Die vier Stadtmodelle in der Halle des Neuen Rathauses zählen zu den größten Touristenattraktionen der Stadt. Auch für Schulklassen sind sie ein Pflichtprogramm. Nirgends sonst lässt sich Hannovers Stadtentwicklung so gut nachvollziehen – vom abgeschotteten, noch mittelalterlich geprägten Handelsort an der Leinefurt (1689) über das Wachstum in der Zeit der Industrialisierung (1939), die Zerstörung nach den Bombennächten (1943 bis 1945) bis zum Ist-Zustand.

Der ist gerade wieder aktualisiert worden: Seit Donnerstag zeigt das zeitgenössische Stadtmodell auch die Neubauten des Intercity-Hotelhochhauses und der großen Bahnzentrale am Raschplatz, das Wohnquartier am Klagesmarkt und die Marstall-Neubauten. Überall ist sichtbar, wie die Stadt sich wandelt.

Anschauungsobjekte mit Reinigungsbedarf

Um aktuelle Bauwerke ergänzt: Das Stadtmodell im Neuen Rathaus zeigt jetzt etwa auch das Intercity-Hotelhochhaus und die neue Bahnzentrale hinter dem Hauptbahnhof. Quelle: Conrad von Meding

Geputzt werden müssen die Modelle regelmäßig. „Sie stehen in der Öffentlichkeit, deshalb verstauben sie sehr schnell“, sagt Restaurator Alsen. Am schwierigsten sei die Reinigung des Zerstörungsmodells von 1945. 85 Prozent der Häuser liegen in Schutt, „das Modell ist so stark zerklüftet, dass sich überall feiner Staub sammeln kann.“ Bei den älteren Stadtansichten machen ihm vor allem die filigranen Bäumchen zu schaffen. Sie sind ähnlich konstruiert wie Pfeifenputzer. Saugt man zu stark, gehen sie kaputt.

Alsens Vorgänger, der bis Anfang 2019 den Reinigungsvertrag hatte, ist kniend über die Modelle gerobbt. Dazu lassen sich überall Häuserpartien entfernen, sodass man beim Auftreten nichts zerstört. Alsen dagegen hat sich eine Konstruktion aus Holzböcken und Alutraversen gebaut: In Liegeposition rollt er sich über den Modellen von Punkt zu Punkt und kann so mit Pinsel und Sauger alle Stellen erreichen.

Marienkäfer, Gummibärchen und Rosinen

Fundstücke: „Man kann den Verdacht haben, dass sie hineingeworfen wurden“, sagt Restaurierer Hanno Alsen. Quelle: Conrad von Meding

An etlichen Stellen findet er Marienkäfer – die Tiere ziehen sich im Herbst in Gebäude zurück und sterben dann mangels Nahrungsangebot. Dagegen sind die Gummibärchen, Rosinen, Pailetten und Knöpfe, die der 36-Jährige in den Modellen aufsammelt, wohl weniger natürlichen Ursprungs. „Sie liegen nicht am Rand, deshalb kann man den Verdacht haben, dass sie hineingeworfen wurden“, sagt Alsen missbilligend.

Kleine Macken an Fassaden und Dächern repariert der Chef-Stadtputzer selbst. Wenn größere Schäden auszubessern sind, kontaktet er die Stadt. Und wenn im aktuellen Modell Häuser neu hinzukommen, wird ein Modellbauer beauftragt.

Baum für Baum, Haus für Haus: Hanno Alsen reinigt ein Stadtmodell im Neuen Rathaus Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Entstanden sind die vier Modelle 1951 zur ersten deutschen Nachkriegsbauausstellung Constructa in Hannover, bei der Konzepte für den Wiederaufbau zerstörter Städte gezeigt wurden. Der damalige Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht gilt als Ideengeber für die plastischen Anschauungsobjekte.

Lesen Sie auch

Die vier Stadtmodelle im Neuen Rathaus von Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Von Conrad von Meding