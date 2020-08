Hannover

Rund 200 Menschen haben am Sonnabend in Hannover wieder gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wegen der Vorgänge eine Woche zuvor in Berlin beobachtete die Polizei den Protest ganz genau. Sie konnte nicht ausschließen, dass die Demo in der Hauptstadt auch hier zu einem Wiederanstieg der Teilnehmerzahlen führen würde. Aber: Das Interesse an der Kundgebung blieb gering.

Um 15 Uhr startete der „Walk to Freedom“ vom Steintor zum Georgsplatz. Unter den laut Polizei etwa 100 Teilnehmern waren erneut Impfgegner, Corona-Skeptiker, religiöse Aktivisten und weitere Kritiker. Lediglich 115 Menschen in Deutschland müssten laut einem Redner wegen Corona beatmet werden, die Maßnahmen seien daher definitiv überzogen. Auf Plakaten hieß es, Merkel müsse sich „vor Gott verantworten“. Auch die Medien und Bill Gates standen wieder in der Kritik.

Anzeige

Lesen Sie auch: Protest der Rücksichtslosen: Wie 20.000 Corona-Leugner in Berlin die zweite Welle herbeirufen

Weitere HAZ+ Artikel

Teilnehmerzahl sinkt seit Wochen

Auf dem Georgsplatz schloss sich der Marsch der „Wir wachen auf“-Demo an, die Teilnehmerzahl wuchs auf etwas mehr als 200 Menschen. Dort kamen die Vorgänge in Berlin zur Sprache: Medien und Polizei hätten „bewusst gelogen“ und die falsche Zahl von 20.000 Teilnehmern berichtet. Weiterhin beharrte man auf den 1,3 Millionen, die Demo wurde als „Leuchtfeuer“ bezeichnet. „Doch egal, wie viele es wirklich waren“, sagte eine Rednerin, „wir haben gezeigt, dass wir viele sind.“

Die Polizei war zufrieden, dass die Teilnehmerzahl überschaubar blieb. „Wegen Berlin war es ungewiss, ob es einen Zulauf geben würde“, sagte der Einsatzleiter der HAZ. „Das war dann aber doch nicht der Fall.“ Auf dem Höhepunkt der Coronakrise kamen zwischenzeitlich mehrere Hundert Menschen auf den Waterlooplatz. Das nächste Treffen wurde für Mitte September angekündigt.

Von Peer Hellerling