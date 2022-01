Hannover

Die Rats-CDU schimpft über ein „Fass ohne Boden“, SPD und Grüne verteidigen die Entscheidung als „damals richtig“: Das Bauamt neben dem Rathaus bleibt noch bis 2025 eingerüstet und wird bis dahin mindestens weitere 655.000 Euro verschlingen. Seit 2014 steht das Gerüst, die Kosten bisher liegen bei rund einer halben Million Euro.

Bald zehn Jahre Gerüst am Bauamt

Eine Schadenskartierung von Gutachtern zeigt eindrucksvoll, an wie vielen Stellen Wasser in die Fassade des 1953 errichteten Bauamts einzudringen droht. Punkt an Punkt sind Risse und offene Fugen in der Muschelkalkfassade eingezeichnet. Eindringendes Wasser gefährde die Substanz des Stahlskelettgebäudes, weshalb regelmäßige Begehungen und Reparaturen nötig seien, argumentiert Jörg Gronemann, Chefmanager im Gebäudemanagement der Stadt.

Das bald zehn Jahre stehende Gerüst, längst das traurige Sinnbild der Mangelunterhaltung an öffentlichem Eigentum, könne deshalb nicht abgebaut werden. Aber auch Gronemann sagt: „Mit Wissen von heute hätten wir anders entschieden.“

Erst Flüchtlinge, dann Schulen, jetzt Geldmangel

Die Stadt hatte die Sanierung des Bauwerks immer wieder zurückgestellt. Erst kam die Flüchtlingswelle, sodass schnell Unterkünfte geschaffen werden mussten. Dann genoss die Sanierung der vielfach ebenso baufälligen Schulen Priorität. Und jetzt macht Corona dem städtischen Haushalt zu schaffen, sodass das Bauamt erneut hinter anderen Projekten wie Bädersanierungen zurücksteht. Möglicherweise wäre es aus heutiger Sicht rentabler gewesen, 2014 ein Gerüst zu kaufen, deutete Gronemann an. Aber 2014 habe niemand wissen können, dass sich das Projekt so lange verschieben würde.

Das sind die aktuell festgestellten Schäden an der Fassade der Bauverwaltung in Hannover: rote Punkte sind Risse in den Fassadenplatten, gelbe Punkte sind Verformungen, braune Stellen schadhafte Fugen. An den blau markierten Bereichen oben dringt laut Gutachtern Feuchtigkeit ein. Quelle: LHH/Gebäudemanagement

Deshalb sei es „populistisch, zu sagen, das hätte früher beginnen können“, konterte SPD-Fraktionschef Lars Kelich die Kritik von CDU-Baupolitiker Patrick Hoare. Zwar sei es richtig, dass ein derzeitiger Drittklässler das Gebäude noch nie im Leben ohne Gerüst gesehen habe. „Aber vielleicht freuen sich die Kinder ja auch darüber, dass ihre Schule modernisiert oder neu gebaut ist“, sagte Kelich.

„Damals gute Abwägung“

Sogar Oppositionspolitiker Wilfried Engelke (FDP) bescheinigte der Stadt eine „damals gute Abwägung“. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin sagte, es sei gut, dass das Gebäudemanagement in diesem Jahr eine konkrete Planung für die Sanierung ab 2025 vorlegen wolle.

Was technisch gemacht werden muss, sei bereits abschließend ermittelt, sagte Stefan Bär vom Gebäudemanagement. Das Gebäude muss weitgehend bis auf die Grundsubstanz entkernt und neu aufgebaut werden. Eine zentrale Frage ist aber noch offen, und die hat Auswirkungen auf die Kosten. Der Kämmerer hat alle Ressorts aufgefordert, zu prüfen, wie viele Büroarbeitsplätze eigentlich noch nötig sind, wenn auch bei der Stadt zunehmend Beschäftigte im Homeoffice arbeiten.

Homeoffice wird mitgeplant

Stadtbaurat Thomas Vielhaber bestätigte: „Die Menschen arbeiten heute anders als früher – wir denken die neuen Arbeitsformen mit.“ Voraussichtlich im Sommer will das Gebäudemanagement die Planung für die Bauamtssanierung vorlegen.

Von Conrad von Meding