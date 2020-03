Einhaltung der Corona-Regeln: Polizei macht Lautsprecher-Durchsagen in der City

Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hatte am Donnerstagmorgen angekündigt, mehr Polizisten und Ordnungskräfte wegen der Corona-Krise auf die Straßen zu schicken. Am Nachmittag waren in Hannovers Innenstadt bereits die ersten Streifenwagen zu sehen – und zu hören. „Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei“ – per Lautsprecherdurchsagen machten die Beamten die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass sie sich an die geltenden Beschränkungen halten müssen, um die Verbreitung der Erkrankung einzudämmen.

Denn bislang befolgten nicht alle Menschen, die Hinweise, die von der Landesregierung ausgegeben worden waren. Viele Kunden drängelten sich auf den Wochenmärkten auf dem Moltkeplatz und auf der Lister Meile dicht an dicht, die Cafés und Eisdielen waren, insbesondere bei dem schönen Wetter am Mittwoch gut besucht. Von Abstandsregelung und der Vermeidung größerer Gruppen keine Spur.

Die Polizisten sollen in den kommenden Tagen, gemeinsam mit den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes, den Menschen in Hannover noch einmal klar machen, wie sie sich in Krisenzeiten zu verhalten haben. „Die geltenden Regeln sind klar und konsequent und dienen dem Schutz von Menschenleben. Jeder, der dagegen verstößt, gefährdet sich selbst und andere. Die Polizei und die kommunalen Ordnungsdienste werden mit aller Konsequenz für deren Durchsetzung sorgen", hatte der Minister mitgeteilt und diese Einstellung am Nachmittag bei einer Pressekonferenz noch einmal bekräftigt.

Bei Verstößen werden Cafés oder Eisdielen geschlossen

Bei Verstößen würden Geschäfte, Eisdielen, Cafés oder Restaurants geschlossen, Menschenansammlungen aufgelöst und auf Basis des Infektionsschutzgesetzes Bußgelder verhängt und als Straftaten verfolgt. „Leider ist es so, dass einige Menschen immer noch nicht akzeptiert haben, dass die durch die Landesregierung aufgestellten Regeln lebensnotwendige und lebensrettende Maßnahmen sind. Wir befinden uns in einer einmaligen und historischen Ausnahmesituation", sagte der Innenminister weiter.

Die Menschen in der Fußgängerzone reagierten am Donnerstag zunächst irritiert auf die Streifenwagen, ein Umstand, der auch darauf zurückzuführen war, dass die Durchsagen zunächst sehr leise und damit unverständlich waren. „Ich finde das grundsätzlich in Ordnung, ich hätte mir nur gewünscht, dass die Menschen von sich aus so vernünftig wären und man diese Einsätze nicht brauchen würde“, sagte eine Passantin.

Von Tobias Morchner