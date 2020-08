Hannover

Der Streit um einen Nachfolger für Baudezernent Uwe Bodemann hat das Ratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP an den Rand des Zusammenbruchs gebracht – doch jetzt deutet alles auf eine Einigung hin. Nach Informationen der HAZ hat die SPD mindestens zwei aussichtsreiche Kandidaten gefunden, mit denen auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) leben könnte – vorbehaltlich kommender Gespräche zwischen Onay und den Bewerbern.

Dezernentinnen sind überlastet

Dennoch geht man im Rathaus davon aus, dass der ursprünglich geplante Termin für die Wahl drei neuer Dezernenten am 3. September nicht mehr zu halten ist. Die Ressortchefs für die Bereiche Bauen, Soziales und Personal wird der Rat voraussichtlich erst am 24. September wählen. „Im Oktober sollen die neuen Dezernenten ihre Stellen antreten“, heißt es aus dem Rathaus. Das ist auch nötig, denn Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, die derzeit zusätzlich das Personalressort leitet, und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf, die auch für Soziales zuständig ist, arbeiten dem Vernehmen nach an der Belastungsgrenze.

Anzeige

Eigentlich sollte schon vor den Sommerferien feststehen, wer in die Führungsriege des Rathauses einschert. Doch Onay war von dem damaligen Kandidaten der SPD, Kreisbaurat Christian Mews aus Peine, nicht überzeugt und bat ihn, seine Bewerbung zurückzuziehen. Die Genossen waren höchst verärgert, sprachen von Vertrauensbruch und forderten, das gesamte Bewerbungsverfahren neu zu starten. Dabei hatten die Grünen bereits einen Kandidaten fürs Personaldezernat gefunden und die FDP eine mögliche Sozialdezernentin. Beide Parteien erteilten dem Wunsch der SPD folglich eine Absage, es kam zum Streit.

Weitere HAZ+ Artikel

OB beweist diplomatisches Geschick

Am Ende ließ sich die SPD dazu bewegen, von ihrer Forderung Abstand zu nehmen und erneut nach einem Kandidaten fürs Baudezernat zu suchen. „Das ist auch dem diplomatischen Geschick des Oberbürgermeisters zu verdanken“, heißt es aus Rathaus-Kreisen.

Nur ein einziger Name ist bereits bekannt. Die Liberalen schlagen die FDP-Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns als neue Sozialdezernentin vor. Wen sich die Grünen als Personalchef wünschen, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen hochkarätigen Vertreter aus der Wirtschaft. In der SPD herrscht Unmut, weil die Grünen ihren Bündnispartnern nicht verraten wollen, wen sie aufstellen.

Neue Führungskräfte sollen im Oktober beginnen

Der Zeitplan bleibt eng. Noch ist nicht klar, auf welche Personalie es bei der Suche nach einem Baudezernenten zuläuft. Zudem müssen sich alle Kandidaten vor der Wahl den anderen Fraktionen im Rat vorstellen, so ist es guter Brauch. Dem Vernehmen nach plant die Stadtspitze, die drei Bewerber Ende August der Öffentlichkeit vorzustellen. Sollten sich SPD, Grüne und FDP einig sein, werden die Kandidaten am 24. September gewählt. Im Rat reicht eine einfache Mehrheit.

Von Andreas Schinkel