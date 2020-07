Hannover

Ein einjähriger Junge ist am Dienstagvormittag im hannoverschen Stadtteil Ahlem bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Hyundai hatte das Kind beim Rangieren mit seinem Auto erfasst. Der Junge erlag in einer Klinik seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der 63-Jährige gegen 9.40 Uhr an seinem Wagen auf, den er in einem Stichweg abgestellt hatte, der von der Straße Zum Buchengarten abgeht. Dann stieg er in sein Fahrzeug, um den Wagen zu rangieren. Beim Rückwärtsfahren erfasste er den Jungen mit seinem Auto vor den Augen der Mutter des Opfers. Der Junge war mit ihr in dem Stichweg unterwegs. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar.

Zunächst schien das Kind nur leicht verletzt zu sein. Dennoch wurde es durch alarmierte Rettungskräfte unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Dabei handelt es sich um ein Standardverfahren, wenn bei einem Unfall ein Kind beteiligt ist. Dort verstarb der Junge kurze Zeit später. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützung bekommen die Beamten durch einen Sachverständigen. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Fahrer des Hyundai unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hat. Am Mittwoch entscheidet sich, ob der Junge obduziert werden soll.

Von Tobias Morchner