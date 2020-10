Hannover

Kühlschrank leer am Feiertag? In Hannover ist das gar nicht so schlimm. Denn die annähernd 400 Kioske der Stadt haben geöffnet. Doch nicht jeder Kiosk bietet Lebensmittel für eine vollwertige Mahlzeit an. Die HAZ hat die Kiosklandschaft unter die Lupe genommen – und eine Auswahl an Läden getroffen, die mehr als Tabak, bunte Tüten und und Getränke im Angebot haben. Die Öffnungszeiten notieren wir jeweils. Die Ladenschlusszeiten sind vielfach nicht festgelegt. Obwohl die verhängte Sperrstunde per Gerichtsentscheid bis einschließlich Sonntag, 1. November, wieder aufgehoben ist, machen viele Kioskbetreiber derzeit gegen 23 Uhr ihre Läden zu.

Besonderheiten: Was gibt es wo?

Klopapier, und davon gleich mehrere Sorten. Zu Zeiten der coronabedingten Hamsterkäufe ist das schon fast ein Lebensretter. Im Linden Royal Kiosk an der Egestorffstraße 3 in Linden-Mitte gibt es neben Drogerieartikeln aber auch eine große Auswahl an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Besonderes Highlight: mediterrane Spezialitäten wie Teigtaschen und Oliven. Ab 9:30 ist das Geschäft geöffnet.

Kräuter, Obst und Gemüse, Backwaren. Nach einem Einkauf im Yildirim Frischmarkt in der Otto-Wels-Straße 7 in Linden-Nord steht einer gesunden Mahlzeit nichts mehr im Wege. Geöffnet hat der Kiosk am Feiertag ab ca. 9 Uhr.

Etwas außergewöhnlicher ist auch Gottfrieds Feinkiosk im Leibniz-Haus. Das Geschäft neben dem Landtag bietet zwar nur eine kleine Lebensmittelauswahl an, dafür aber Produkte, die nicht in jedem Kiosk zu finden sind, wie beispielsweise Sojamilch. Außerdem gibt es hochwertigen Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen. Geöffnet ist der Kiosk ab 10 Uhr.

Dieser Kiosk in der Innenstadt sieht gar nicht aus wie einer. Ähnlich extravagant ist das Sortiment, zu dem beispielsweise Sojamilch gehört. Quelle: Thea Schmidt

Doch auch abseits des Stadtzentrums kann man am Feiertag seine Einkäufe im Kiosk erledigen. Safak Lebensmittel in der Freidingstraße 18a in Anderten hat schon um 7 Uhr morgens geöffnet. Das Sortiment reicht von frischen Backwaren über Eier bis hin zu Käse und Joghurt. Auch die für Kioske typische Konservenkost gibt es hier.

Wer am Feiertag früh aufsteht, wird ab 6:30 Uhr im Waldheimer Einkaufsmarkt an der Liebrechtstraße 63a fündig. Dort gibt es frisches Obst und Gemüse – das je nach Saison variiert. Neben Käse und Milch verkauft der Kiosk zudem Fleisch und Wurst.

Bis zu zehn Sorten Nudeln verkauft die Frische Ecke an der Wunstorfer Straße 86. Zwischen 10 und 22 Uhr hat das Geschäft am Feiertag geöffnet. Zum Sortiment gehören außerdem etwa eine Auswahl an verschiedenen Knödeln, frische Eier und haltbare Milch.

Ein kleines Angebot an Konserven sowie mehrere Sorten Klopapier gibt es auch im Mini-Markt in der Hauffstraße 5. Weitere Kioske mit einem kleinen Lebensmittelsortiment sind beispielsweise der Thi Tuyet Tran Kiosk in der Schweriner Straße 2, und Metin’s Miniladen in der Königsworther Straße 20.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von Thea Schmidt