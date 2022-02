Hannover

Eine Antwort auf das geänderte Konsumverhalten hat Ari Berzenjie gefunden – und daraus ein Geschäftsmodell entworfen, das sich anscheinend gut entwickelt: Mit seiner App „BLVRD“ (gesprochen Boulevard, also Straße oder gar Prachtstraße) will der 35-jährige Jungunternehmer aus Hannover den Modehandel vor Ort stützen. 

Die App funktioniert so, dass sie den Nutzern zeigt, was in ihrer Einkaufsumgebung angeboten wird und vorrätig ist. Sie vermittelt so den Händlern Kunden, die das Geschäft aufsuchen und nicht irgendwo, womöglich auch bei der Konkurrenz, im Internet bestellen.

Jedes Mal, wenn ein App-Nutzer auf einen Artikel tippt, um ihn anzuschauen, fließt Geld vom Händler, der ihn anbietet – so genanntes Cost per Click-Modell.

Derzeit zeigt die App das Angebot für Hannover und Hamburg – und sie weckt Interesse bei internationalen Investoren.

Das Angebot der App „BLVRD“ umfasst bisher 700 Marken

Mehr als 20.000 Mal sei die Shoppinghilfe inzwischen auf Handys installiert worden, sagt Berzenjie. Das Angebot umfasse rund 700 Marken, verteilt auf über 330.000 Artikel. In Hannover, wo derzeit etwa zwei Drittel der Nutzer das Angebot durchstöbern, sind „Peek & Cloppenburg“, „Sportscheck“, „Wormland“, „Kauf Dich Glücklich“ und – als derzeit einziges lokales inhabergeführtes Unternehmen – „Salon“ in Linden dabei.

„Peek & Cloppenburg“ nutzt das „BLVRD“-Angebot bereits, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das sind nicht viele Anbieter, ist die App doch schon im Sommer 2020 gestartet – für Berzenjie ist das aber kein Problem: „Für unsere junge Zielgruppe geht es nicht um die Zahl der Anbieter, sondern um die Auswahl, die verfügbaren Artikel. Es geht um die Qualität und Diversität des Sortiments.“ Aktuell sei man mit zwei „großen Marken“ im Gespräch, die in Hannover an vier und in Hamburg an sechs Standorten präsent seien, auch „Mira Michi“ an der Lister Meile sei bald dabei.

Zudem werde nun der Markteintritt für die bedeutenden Einkaufsstädte München, Düsseldorf und Köln angegangen.

„BLVRD“ soll dem Handel in den Städten helfen zu überleben

Berzenjie sagt, ihm gehe es darum, dass der Handel in den Städten überlebt, nicht alles nur noch online abgewickelt wird. Hier stünden auch die großen Häuser – siehe Galeria und die obengenannten – „mit dem Rücken zur Wand“. „Denen geht es nicht gut, teils schlechter als den kleineren inhabergeführten Läden“, sagt der 35-Jährige. Das liege auch am Erfolg der Online-Händler „von Zalando, About You, Asos und Co.“.

Dem Unternehmer Ari Berzenjie geht es mit seinem Angebot darum, den lokalen Einzelhandel in den Innenstädten zu unterstützen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn es immer weniger Einzelhandel in den Städten gebe, wirke sich das auf das Umfeld wie Gastronomie und Kultur aus: „Wenn keiner mehr in die Städte kommt, dann kriegen die auch Probleme.“ Und wenn große Häuser schließen müssten, sei das für die Gesellschaft schlechter, als wenn ein kleinerer Laden aufgegeben wird, sagt Unternehmer Berzenjie. Man könnte da etwa an die Zahl verlorener Jobs denken und riesige Leerstands-Immobilien.

Der App-Erfinder konnte wohl auch schon einige Investoren von seinem Konzept überzeugen: Die Finanzierungsrunde nach der Pilotphase sei gut gelaufen, sagt der 35-Jährige. Er habe neue Gesellschafter gewonnen, darunter auch „Brasserie“ aus der Schweiz. Aktuell zeige ein Investor aus Frankreich Interesse.

Unternehmer sucht Mitarbeiter für Entwicklung, Marketing und Vertrieb

Die Entwicklungsarbeit hat Ari Berzenjie jetzt ins eigene Haus geholt. Sie wurde zuvor vom Gesellschafter Mugs, einer Software-Firma aus Braunschweig, erledigt. Und demnächst sollen zu den aktuell zehn Mitarbeitenden für Entwicklung, Marketing und Vertrieb weitere Leute eingestellt werden, die helfen, die App weiterzubringen und die Nutzer- und Kundenzahl zu steigern.

Aktuell hat der Unternehmer den Gedanken beiseite gelegt, die „BLVRD“-Funktionen auch als Browseranwendung anzubieten, um sie nicht nur via Handy, sondern auch auf PC oder Laptops nutzen zu können: „Da gibt es bei unseren Nutzern zurzeit kein Interesse“, sagt er, „die wollen das alle mobil – jedenfalls zur Zeit“.

