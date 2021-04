Einkaufen in Hannovers City am Montag möglich – wenn die Inzidenz unter 150 bleibt

Hannover

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ändern sich auch die Regeln fürs Einkaufen – mit der Folge, dass am Montag Kunden in Hannover möglicherweise in den seit Monaten geschlossenen Einzelhandelsgeschäften wieder einkaufen können. Nach den Vorschriften der sogenannten Bundesnotbremse dürfen Läden Kunden nach einer Terminvereinbarung empfangen, wenn der Inzidenzwert unter 150 liegt. Bislang galt in Niedersachsen der strengere Grenzwert von 100, den Hannover seit langer Zeit überschreitet.

„Es ist mit einer hohen Beteiligung zu rechnen“

Der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft in Hannover, Martin Prenzler, rechnet mit zahlreichen Geschäften, die öffnen werden. Weil die existentielle Not vieler Händler sei extrem groß sei, rechnet er mit einer hohen Beteiligung. Auch außerhalb der City wollen Händler zum sogenannten Click and Meet öffnen, wie zum Beispiel Möbel Staude. Der Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts für die Region Hannover lag am Freitag bei 141,6. Es komme jetzt darauf an, dass der Wert auch am Sonnabend und Sonntag unter 150 bleibt, nur dann sei eine Öffnung möglich, meint Prenzler.

Negativer Corona-Test ist Pflicht

Wer per Click and Meet einkaufen will, muss sich vorher in dem Geschäft telefonisch oder per Mail anmelden und ein festes Zeitfenster für den Besuch vereinbaren. Zudem müssen Kundinnen und Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dafür reicht das Ergebnis einer der zahlreichen Teststationen. Die Betreiber müssen die Daten der Kundinnen und Kunden sowie den Aufenthaltszeitraum erfassen.

Durch die Notbremse halbiert sich allerdings generell die Zahl der Kunden, die noch in Geschäfte gelassen werden. Bei Inzidenzen von mehr als 100 ist nur noch ein Kunde je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche für die ersten 800 Quadratmeter erlaubt - darüber hinaus sogar nur ein Kunde je 40 Quadratmeter.

Schlangen vor den Supermärkten?

Sorgen machen sich deshalb die Lebensmittelhändler. Denn dort könnte es zu längeren Schlangen kommen, so fürchten die Betreiber von Supermärkten und Discountern. Einer der größten deutschen Lebensmittelhändler, die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), warnte, die Verschärfung könne zur Bildung von Warteschlangen vor den Filialen führen, statt Kundenströme zu entzerren.

Von Mathias Klein