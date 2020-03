Wettbergen

Die Einzelhandelsgenossenschaft Edeka Minden-Hannover will an der Hauptstraße in Wettbergen noch in diesem Jahr ein neues Kaffeehaus-Konzept verwirklichen. Voraussichtlich im Mai starten die Bauarbeiten für einen Neubau, der eine Kombination aus Bäckerei, Bistro und Café aufnehmen soll. Das Kaffeehaus wird „Daniels Genussstation“ heißen und soll Ende dieses Jahres eröffnen. Es wird das erste seiner Art, das Edeka Minden-Hannover baut und betreibt. Für das dreieckige Grundstück an der nördlichen Einmündung der Hauptstraße in die Hamelner Chaussee (Bundesstraße 217) geht mit dem Projekt ein jahrzehntelanger Dornröschenschlaf zu Ende. „Es gab lange genug eine Brache dort“, sagte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen. Der steht dem Vorhaben überwiegend positiv gegenüber.

An sieben Tagen geöffnet

Edeka-Vollsortimenter mit angeschlossener Filiale der Bäckerei Schäfers gibt es schon lange. Die westfälische Kette mit Hauptsitz in Porta Westfalica ist eine hundertprozentige Tochter von Edeka Minden-Hannover. Die frühere Familienbäckerei wurde 1898 von Daniel Rennekamp gegründet – er ist auch Namenspatron für „Daniels Genussstation“. Die Baugenehmigung sei da, berichtete Edeka-Koordinator Martin Wald. Los geht es mit dem Austausch von rund 1000 Kubikmeter Erde auf dem Areal. Dichtes Gestrüpp und wild wuchernde Brombeerhecken müssen entfernt werden. Dann entsteht ein gut fünfeinhalb Meter hohes Gebäude mit Glasfassaden und Klinkermauern. Das Bäckerei-Café soll sowohl für Anwohner aus Wettbergen als auch für Autofahrer erreichbar sein. Deshalb sind auch zwei Zugänge geplant: von der Hauptstraße sowie von der Hamelner Chaussee aus. Edeka setzt also auch auf Durchreisende, die auf der Bundesstraße zwischen Wettbergen und Ronnenberg unterwegs sind. Für sie soll das neue Lokal klassische Angebote eines Cafés, eines Bistros mit Mittagstisch und warmen Speisen sowie einer Bäckerei bereithalten. „Daniels Genussstation“ wird voraussichtlich an sieben Tage in der Woche sowie jeweils von morgens bis zum frühen Abend geöffnet haben. Geplant sind bis zu 130 Sitzplätze im Lokal und auf der Außenterrasse.

Eine Ansiedlung mit Geschmäckle

Der Neubau verfügt über 360 Quadratmeter Grundfläche. Gut die Hälfte wird als Verkaufsfläche geplant. Neben dem Verkauf von Backwaren aus dem Schäfers-Angebot sollen auch einige Lebensmittel angeboten werden. Edeka denkt dabei an Produkte rund ums Frühstücken, darunter Eier und Konfitüren. Ein breit sortiertes Einzelhandelsgeschäft solle „Daniels Genussstation“ nicht werden, betonte Wald auf Nachfrage des Bezirksrats. In Wettbergen hat die Ansiedlung von Einzelhandel ein Geschmäckle. Im Ortskern rund um die Ladenzeile An der Kirche gibt es einen NP-Markt, gleich nebenan eine Filiale der Künne-Bäckerei. Die Geschäftsleute dort gerieten 2008 wegen einer geplanten Neuansiedlung in Aufruhr. Seinerzeit wollte das Bauunternehmen Wallbrecht ebenfalls an der Hauptstraße – wenn auch an der südlichen Einmündung zur Hamelner Chaussee – ein Nahversorgungszentrum samt Netto-Discounter errichten. Die Wettberger Geschäftsleute warnten vor geschäftsschädigender Konkurrenz. Die Stadt und auch der Bezirksrat sahen das ähnlich und stoppten das Bauvorhaben damals.

Konzept kommt im Bezirksrat gut an

Für die Dreiecksfläche an der Hamelner Chaussee gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Neubauideen. Zuletzt planten Investoren vor einigen Jahren ein fünfgeschossiges Gebäude. Das war politischen Gremien und Behörden zu überdimensioniert; die Nachbarschaft ist von Einfamilienhäusern geprägt. Das Edeka-Konzept kommt dagegen quer durch die Bezirksratsfraktionen gut an. Die CDU sorgte sich allerdings um die Zunahme des Verkehrs im beschaulichen Wettbergen. Edeka glaubt indes, mit gut 30 Parkplätzen ausreichend vorgesorgt zu haben.

Von Marcel Schwarzenberger