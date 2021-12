Hannover

Alles deutet darauf hin, dass Einkaufsbummel in Niedersachsen ab Sonnabend, 11. Dezember, nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt sind. Die Landesregierung will die Regelung auch dann in Kraft treten lassen, wenn die Corona-Warnstufe kurzfristig auf 1 zurückgestuft wird. Die Innenstadthändler stellt das vor große Probleme: Sie müssen kurzfristig ein Kontrollkonzept umsetzen, über das sie bislang nicht viel wissen.

Einkauf auch in Hannover ab Samstag mit 2G

Ausgenommen von der 2G-Regel sind nur Geschäfte für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Ungeimpfte sollen bei Verstößen Bußgelder von 200 bis 250 Euro zahlen – aber Geschäftsbetreibern drohten bis zu 25.000 Euro Bußgeld, wenn bei ihnen Ungeimpfte im Laden erwischt würden, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der hannoverschen City-Gemeinschaft. „Es gibt leider viele Unstimmigkeiten im bisherigen Verordnungsentwurf.“

In etlichen Städten überlegen die Händlergemeinschaften derzeit, die Bändchenregelung von ihren Weihnachtsmärkten auch für den Eintritt in Innenstadtgeschäfte zu übernehmen. Laut NDR ist das etwa in Oldenburg und Hameln geplant. Lingen, Lüneburg, Hildesheim und Braunschweig denken in ähnliche Richtungen.

Handel hofft auf Vertagung

„In Hannover bräuchten wir mal eben drei Millionen Bändchen“, dämpft Prenzler die Erwartungen. „Der Stückpreis liegt bei etwa 20 Cent, das sind gut 600.000 Euro notwendige Investition.“ Dann müssten die Bändchen bestellt und geliefert und verteilt werden – „und das alles bis Sonnabend?“

„Uns trifft jede zusätzliche Erschwernis hart“, sagt Martin Prenzler. Quelle: Michael Wallmüller

Prenzler hofft, dass das Land die Einführung der 2G-Regel im Handel zumindest auf Montag vertagt. Der Innenstadthandel kämpfe mit den Auswirkungen der Pandemie, noch immer seien 30 Prozent weniger Menschen in der Stadt als 2019. „Da trifft uns jede zusätzliche Erschwernis hart“, sagt Prenzler.

Land schafft keine Klarheit

Verschärft wird die Unsicherheit dadurch, dass die Landesregierung am Mittwoch noch nicht genau sagen konnte, was konkret am Freitag in der Verordnung stehen wird, die ab Sonnabend in Kraft treten soll. „Die Abstimmungsgespräche mit der Industrie- und Handelskammer, den Handelsverband und anderen laufen noch“, bestätigte Julia Wolffson, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte am Mittwoch, dass voraussichtlich ab Sonntag wieder die Corona-Warnstufe 1 gelten könnte. Grund sind die gesunkenen Krankenhauseinweisungen. Ob allerdings – wie in der Corona-Verordnung vorgesehen – die umstrittene 2G plus-Regelung damit auch wieder gestrichen wird, ließ die Landesregierung zunächst offen.

Laut Pörksen soll auch die 2G-Regelung für den Einzelhandel, mit der nur noch Geimpfte und Genesene in den meisten Geschäften einkaufen dürfen, künftig in der Warnstufe 1 gelten.

Und so wird es wohl darauf hinauslaufen, dass in Hannover jedes Geschäft am Eingang selbst kontrolliert. Sebastian Rechenbach von I.G. von der Linde wird Mitarbeiter an der Eingangstür abstellen, die Impf- und Genesenausweise überprüfen. Alles sei besser als ein erneuter Lockdown, sagt er. Bei der Parfümerie Liebe wird es das gleiche Bild sein.

„Den entspanntesten Weihnachtseinkauf seit Jahren“

Katja Hünnekens von Modehaus Peek & Cloppenburg kann schon voraussehen, wie es wird. „Handel mit 2G-Regelung läuft gar nicht schlecht“, sagt sie. Am Standort Hamburg hat Peek bereits Erfahrungen mit dem Zugang nur für Geimpfte und Genesene gesammelt. Bei den Kontrollen an der Tür werde der Impfnachweis gescannt, der Ausweis kontrolliert, dann müssen sich die Kunden per App oder Zettel einchecken. Schlangen bildeten sich nicht. „Es ist zwar mühselig für uns, aber es funktioniert.“

„Pro Tag sind es höchstens ein bis zwei Kunden, die verärgert reagieren“, sagt Hünnekens. Im Gegensatz dazu aber erlebten diejenigen Kunden, die sich ausgewiesen haben, „den entspanntesten Weihnachtseinkauf seit Jahren“. Die Geschäfte seien unter 2G-Bedingungen weniger voll, und dank der Kontrollen fühlten sich die Menschen sicherer, sagt Hünnekens. „Natürlich wünscht der Handel sich immer die höchstmögliche Frequenz. Aber im Moment scheint 2G eine sinnvolle Lösung zu sein.“

Von Conrad von Meding