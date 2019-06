Hannover

Freunden von Musik härterer und härtester Gangarten aus Norddeutschland steht am Dienstag ein echtes Konzerthighlight in Hannover bevor: Dann spielt die Alternative-Metal-Band Slipknot eines von zwei Hallenkonzerten auf ihrer aktuellen Tour vor rund 12.000 Fans in der Tui-Arena. „Die Show war in Rekordzeit ausverkauft“, heißt es beim Veranstalter Hannover Concerts. Zuvor spielten Slipknot jeweils als Headliner bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park.

Wer sind eigentlich Slipknot?

Mit ihren Masken, die an sadistische Bösewichte aus Horrorfilmen erinnern, ihrer knüppelharten Instrumentalisierung und der kontrastreichen, melodischen Stimme von Sänger Corey hat sich die achtköpfige Truppe aus Des Moines ( Iowa) an die Speerspitze der Metal-Szene gespielt. In ihren Songs greifen Slipknot seit ihrer Gründung 1995 Themen auf, die vor allem Jugendliche ansprechen: Selbstzweifel, Einsamkeit, Andersartigkeit sowie Rebellion gegen Lehrer und Eltern. „Einmal habe ich eins unserer Shirts auf der Titelseite einer Zeitung gesehen. Es ging um Schulabbrecher, die ihren Abschluss nachholen. Und der Junge sah stolz aus, an seinem ersten Schultag unser Shirt zu tragen“, sagte Corey Taylor zu seinem Einfluss auf junge Fans im Interview mit der HAZ.

Unter Erziehungsberechtigten war die Band lange umstritten. Die Band steigere das Aggressionspotenzial beim Nachwuchs, war einer der milderen Vorwürfe. In einigen Fällen wurde die Musik der Gruppe mit Amokläufen an Schulen in Verbindung gebracht – die Täter hätten aus den Songs von Slipknot ihre Motivation gezogen. Die Band streitet das seit jeher energisch ab. „Wir sind ein Hoffnungsschimmer für die Jugendlichen, kein Sündenbock für Massaker dieser Art“, sagte die Band zu den Anschuldigungen.

Am Freitag, 9. August, bringen Slipknot ihr sechstes Album „We Are Not Your Kind“ heraus. Die Vorabsingle „Unsainted“ gibt bereits einen Ausblick: Außer krachenden Gitarren und bollerndem Schlagzeug ist sogar ein lieblicher Chor zu hören. Mit Corey Taylors eingängigem Refrain hat die Band einen Slipknot-Ohrwurm geschaffen. Nicht-Fans dürften das anders sehen.

Gibt es noch Karten?

Nein. Sämtliche Tickets waren kurz nach dem Vorverkaufsstart weg.

Wann geht’s los?

Zuschauer dürfen ab 18 Uhr in die Tui-Arena. Ab 20 Uhr beginnt die US-Hardcore-Band Code Orange im Vorprogramm. Um 21.15 Uhr spielen dann Slipknot. Um 23 Uhr ist Schluss. Die Zeiten können allerdings abweichen. Der Veranstalter rät allen Gästen, wegen der Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig anzureisen.

So geht es zur Tui-Arena

Mit der Bahn: Ab der Stadtbahnhaltestellte Kröpcke geht es mit den Linien 6 und 16 in Richtung Messe/Ost. Ausstieg an der Endstation Expo-Plaza. Fahrzeit: Rund 30 Minuten. Der Veranstalter rät allen Gäste mit der Bahn anzureisen. Die Konzertkarte gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr am Folgetag.

Mit dem Auto: Auf den Messeschnellweg Richtung Hildesheim bis Abfahrt Expo-Plaza fahren. An der ersten Ampel rechts abbiegen. An der folgenden Ampel links abbiegen, dann der Ausschilderung Expo-Plaza/Tui-Arena folgen.

