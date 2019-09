Einlegen von Obst und Gemüse: Die Top-Rezepte aus dem Hof:geflüster am Ballhofplatz

Hannover

Es ist wieder voll im Trend: Einlegen von Gemüsen und Obst. Was allerdings früher dazu diente, Lebensmittel für die Wintermonate haltbar zu machen, wurde spätestens mit den Koch-Ikonen der New Nordic Cuisine zur lukullischen Vollendung erhoben. Da gibt es manchen Spitzenkoch, der einen eigenen Fermentationsexperten in seinem Küchenteam engagiert.

„Es macht auch Sinn, die Lebensmittel während der Saison in bester Qualität einzukaufen und diese haltbar zu machen“, sagt Sebastian Wego (28), Chefkoch des Hof: geflüsters am Ballhofplatz. Sind die Einmachgläser sauber und ordentlich sterilisiert, also ausgekocht oder im Ofen ein paar Minuten hoch erhitzt, so lassen sich die Gemüse und Früchte auch problemlos monatelang lagern.

Feine Säure, Frische und Biss

Wego schätzt vor allem die feine Säure, die Frische und den Biss, den der Prozess den Lebensmitteln verleiht. Eigenschaften, die so manchem Gericht den letzten Schliff verleihen, ohne dass ansatzweise die Verbindungen zu einer rustikalen Wirtshausküche aufkäme.

Mit seinen „süßen Karotten“ verfeinert der Koch, der zuvor in der Insel am Herd stand, sogar so manches Dessert. Übrigens: Den Einlegefond nicht entsorgen, der Gurkensud eignet sich hervorragend für eine feinwürzige Vinaigrette. „Den Papaya-Fond nehmen ich für eine Mango-Dressing oder beträufle damit ein Thai-Curry, der Karotten-Fond ist sogar als Mixzutat für einen Cocktail denkbar“, so Wego.

Drei Rezepte von Sebastian Wego :

Gurken „Spreewälder Art“

Die Gurken „Spreewälder Art“ müssen sechs Wochen reifen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Rezept Zutaten: 10 Einlegegurken (1kg), 2 EL Salz (ca. 10g), 500 ml Weißer Balsamico, 500 ml Wasser, 350 g Zucker, 10 g Senfkörner, 1 kleine Zwiebel (80 g), 10 schwarze Pfefferkörner, 6 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, 4 frische Zweige Estragon und Dill (je 10 g), 2 sterile Einlegegläser (á 500 ml). Zubereitung:Ofen auf 80 Grad vorheizen. Die Gurken mit einer Nadel vorsichtig einstechen, leicht salzen und mit den Kräutern in das sterilisierte Einmachglas geben. Wasser, Essig und Zucker aufkochen. Die Zwiebel schälen und würfeln. Alle Zutaten in den Einlegefond geben und vier Minuten kochen, die Gewürze dabei immer wieder mit einem Stößel leicht andrücken. Das Glas damit auffüllen. Den Deckel jetzt verschließen und bei 80 Grad für eine halbe Stunde in den Ofen. Langsam auskühlen lassen. Sechs Wochen reifen lassen.

Süße Karotten

Mit süßen Karotten verfeinert Sebastian Wego so manches Dessert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Rezept Zutaten: 10 Bio-Karotten (1,5 kg), 400ml Wasser, 500 g Zucker, 1 TL Salz (ca. 5 g), 100 ml Orangensaft, 12 Kardamomkapseln, 6 Nelken, 3 Sternanis, 30 g Ingwerwurzel, 10 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, 1 große Zimtstange (6 cm), 3 Zweige Rosmarin, 1 Prise Kurkuma, 2 sterile Einlegegläser (á 500 ml). Zubereitung: Karotten waschen und mit Schale in Stifte (5 Zentimeter) schneiden. Wasser, Zucker und Orangensaft aufkochen, danach alle Zutaten bis auf den Rosmarin hinzufügen und vier Minuten kochen, dabei immer wieder die Aromaten mit einem Stößel im Topf andrücken. Die Karotten hinzugeben und bissfest kochen (nicht zu weich, da sie im heißen Sud noch nachziehen). In ein sterilisiertes Einmachglas geben, verschließen, zehn Minuten abkühlen lassen und auf den Deckel stülpen. Nach einer Woche sind die Karotten genussfertig.

Papaya nach „Kreolischer Art“

Papaya nach „Kreolischer Art“ müssen fünf Tage im Glas ziehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Rezept Zutaten: 1 festschalige, kleine, nicht zu reife Papaya, 2 EL Salz (ca. 10 g), 500 ml Weißer Balsamico, 500 ml Wasser, 450 g Zucker, 1 kleine, scharfe Chili (vorzugsweise Chipotle), 100 g Ingwer, 3 Schalotten (á 30 g), 1 Bund Thymian (15 g), 4 Sternanis, 2 sterile Einlegegläser (á 500 ml). Zubereitung: Die Papaya schälen, in daumengroße Stücke schneiden und in das sterilisierte Glas geben. Balsamico, Wasser und Zucker aufkochen. Schalotten und Ingwer schälen, würfeln und mit der Chilischote und den anderen Gewürzen in den Einlegefond geben. Fünf bis sieben Minuten kochen, dabei immer wieder mit dem Stößel Ingwer, Chili und Schalotten im Topf andrücken. Heißen Fond in das Glas gießen, verschließen, zehn Minuten abkühlen lassen und auf den Deckel stülpen. Fünf Tage ziehen lassen.

Von Hannes Finkbeiner