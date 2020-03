Hannover/Jerusalem

Es sollte ein Höhepunkt der Reise durch den Nahen Osten werden, die die Bothfelderin Jacqueline Stünkel (48) von ihrem Mann Dirk (49) zum Geburtstag bekommen hatte: ein Abstecher von Jordanien in die israelische Stadt Jerusalem. Doch aus der Tour mit gebuchtem Hotel wurde nichts, denn Israel hat die Einreisebestimmungen verschärft: Auch Deutsche sind jetzt wegen der Angst vor dem Coronavirus nicht mehr willkommen.

Israel hat Angst vor dem Coronavirus

Das Ehepaar hatte zur Wochenmitte gehört, dass Israel die Einreisebeschränkungen verschärfen wolle – allerdings erst ab Freitag. „An der Grenze hieß es dann, die Frist gelte an den Flughäfen – aber wir sind zu Fuß gekommen und wurden nicht hereingelassen“, sagt Jacqueline Stünkel. „Erstmals habe ich gedacht: Plötzlich sind wir Deutschen nicht mehr so willkommen im Ausland.“

Quarantäne gilt auch für Rückkehrer

Aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus hat Israel für Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien die Einreise stark erschwert. Bisher galten die Auflagen nur für die Einreise aus Italien. Betroffen ist nun aber auch, wer im Iran, Irak, Syrien oder Libanon war. Wer in den 14 Tagen vor Einreise in einem der Länder war, müsse sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Das gelte auch für Einheimische, die ins Land zurückkehren. Touristen aus diesen Ländern müssen jetzt glaubhaft beweisen könnten, dass sie eine häusliche Quarantäne einhalten können.

Israelische Grenzen für Deutsche dicht

Saß an der Grenze nach Israel fest: Die Hannoveranerin Jacqueline Stünkel wartet auf die Wiedereinreise nach Jordanien. Quelle: privat

Das hannoversche Paar war Ende Februar nach Istanbul geflogen und absolviert seitdem eine Rundreise unter anderem am Roten Meer. Vom Grenzort Eilat aus wollten die Unternehmer per Mietwagen für einen zweitägigen Trip nach Jerusalem fahren, Hotel und Stadtführung waren bereits gebucht.

Tour ist umgeplant

Das Stornieren des Jerusalem-Aufenthalts sei sehr kulant verlaufen, sagt Jacqueline Stünkel: „Die Gesprächspartner haben sich mehrfach entschuldigt und gesagt, sie hofften, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt erneut kämen.“ Die Tour ist jetzt umgeplant: Das Paar bleibt noch etwas in Amman, fährt dann zum Toten Meer und fliegt in Kürze über Istanbul zurück.

Von Conrad von Meding