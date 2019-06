Der Streit um die Verpachtung von Ackerflächen ausschließlich an Öko-Landwirte in Hannover spitzt sich zu. Landwirte am Kronsberg, die ihre Felder derzeit noch konventionell bewirtschaften, sehen keine Möglichkeit, ihren Betrieb umzustellen. Das liege vor allem an den kargen Böden, sagen sie.