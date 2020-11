Hannover

Ein Feuer auf dem Schützenplatz in Hannover hat am frühen Montagmorgen großen Schaden angerichtete. Die Einsatzkräfte waren gegen 4 Uhr alarmiert worden, weil auf dem Gelände mehrere Lkw-Anhänger und Schaustellerwagen in Flammen standen. Als die Feuerwehr mit zwei Löschzügen und der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Linden vor Ort eintraf, standen drei der Anhänger in Flammen. Auf den Transportern waren Teile der Geisterbahn verstaut, die in den vergangenen Wochen wegen des sogenannten Herbstvergnügens auf dem Schützenplatz, gestanden hatte. Das hölzerne Fundament der Bahn, das noch auf dem Gelände steht, ist von dem Feuer nicht betroffen.

Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Sie konnten aber dennoch nicht verhindern, dass die drei Anhänger und damit die Teile der Geisterbahn, vollkommen zerstört wurden. Verletzte gab es bei dem Vorfall zum Glück nicht. Die Polizei wird in Kürze mit den Ermittlungen zu Brandursache beginnen. Auf dem Schützenplatz war vor wenigen Tagen das Herbstvergnügen, eine unter Coronabedingungen verkleinerte Ausgabe des Oktoberfestes zu Ende gegangen. Rund 70 ooo Gäste hatten den Rummel besucht.

Von Tobias Morchner