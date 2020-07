Hannover

Ein betrunkener und unter Drogen stehender Obdachloser hat in der Nacht zu Donnerstag die Polizei am Hauptbahnhof Hannover in Atem gehalten. Der 45-Jährige versuchte, eine junge Obdachlose zu schlagen, ging auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn los und wurde bei einem Diebstahl in einem Geschäft im Bahnhof erwischt.

Zunächst wurden die Bundespolizisten zum Seitenausgang des Gebäudes gerufen. Der 45-Jährige war auf die 23-Jährige losgegangen, hatte versucht, sie zu schlagen und ihr eine Kopfnuss zu verpassen. Anschließend bespuckte er zwei Mitarbeiter der Bahnsicherheit und bedrohte sie mit einer Flasche. Die Einsatzkräfte nahmen den aggressiven Mann mit zur Wache.

Positiv auf Kokain getestet

Dort testeten sie ihn positiv auf Kokain und stellten einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille fest. Nachdem der 45-Jährige sich beruhigt hatte, konnte er die Wache verlassen, erhielt jedoch einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Gegen Mitternacht mussten die Beamten erneut ausrücken. Der 45-Jährige war in einer Drogerie im Bahnhof beim Diebstahl erwischt worden. Wieder verhielt sich der Mann sehr aggressiv und bedrohte den Detektiv der Drogerie. Die Polizisten brachten den Randalierer erneut zur Wache. Um weitere Gefahren und Straftaten zu verhindern, stecken sie ihn zunächst in eine Gewahrsamszelle. Nach Untersuchung durch einen Amtsarzt musste der 45-Jährige anschließend mehrere Stunden zur Ausnüchterung in der Zelle bleiben.

Von Tobias Morchner