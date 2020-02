Hannover

Zwei Menschen haben sich am Dienstagnachmittag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Linden-Süd Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte versorgten, nach ersten Informationen der HAZ, eine Mutter und deren Tochter wegen Rauchvergiftungen. Sie sollen sich in ihrer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes aufgehalten haben. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes an der Roesebeckstraße ausgebrochen. Wegen des Feuerwehreinsatzes und zahlreicher Schaulustiger kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mehr in Kürze.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner