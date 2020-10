Hannover

Maximilian R. sitzt seit 2017 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und acht Monaten ab, wegen gewerbsmäßigen Betrugs sowie wegen des Besitzes und Vertriebs kinderpornografischer Dateien. Doch das hinderte den 29-Jährigen nicht daran, sich auch in der Haft weiter seinen strafbaren sexuellen Neigungen hinzugeben und sich auf einem Mobiltelefon Fotos nackter Mädchen unter 14 Jahren herunterzuladen und anzuschauen. Am Freitag wurde der unbelehrbare Straftäter vom Amtsgericht Hannover wegen des Besitzes von sechs kinderpornografischen Dateien, auf die man im Zuge einer Zellendurchsuchung gestoßen war, zu einer weiteren Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Freundin war minderjährig

Die sechs Dateien mit Bildern von kleinen Mädchen, die laut Amtsrichter Reinhard Meffert „unbekleidet die Beine spreizen“, waren auf einem iPhone entdeckt worden, das zweifelsfrei dem Angeklagten gehörte. Außerdem waren auf diesem Gerät – nicht strafbewehrte – Fotos abgespeichert, die R. bei sexuellen Handlungen mit seiner minderjährigen Freundin zeigen.

Es gab allerdings noch ein zweites Telefon der Marke Samsung, das Justizwachtmeister im Dezember 2018 in der Zelle von R. gefunden hatten. Auf diesem Handy waren drei Dutzend Kinderporno-Dateien gespeichert, die Aufnahmen zeigten, auf denen junge Mädchen noch erheblich größeren Erniedrigungen ausgesetzt waren als auf den iPhone-Bildern. Doch ließ sich nicht eindeutig feststellen, dass dieses Mobiltelefon dem Angeklagten gehörte. „Das wurde in der JVA herumgereicht“, erklärte R.s Verteidigerin Tanja Brettschneider. Und sie ergänzte, dass die SIM-Karte jemand anderem gehöre und auch irgendein anderer Strafgefangener die Kinderpornos auf dieses „Gemeinschaftshandy“ geladen haben könne.

Die vierte Verurteilung

Die neuerliche Verurteilung des 29-Jährigen beruhte schließlich auf einer Verständigung der Verfahrensbeteiligten: R. gestand, dass das iPhone sein Eigentum war und er die sechs kinderpornografischen Dateien heruntergeladen hatte, und dafür wurde ihm im Gegenzug ein Strafrahmen zwischen drei und acht Monaten zugesichert. Der gelernte Speditionskaufmann ist nun bereits das vierte Mal wegen eines derartigen Delikts verurteilt worden.

Richter Meffert redete R. ins Gewissen und erinnerte ihn daran, dass er als Konsument von Missbrauchs-Aufnahmen für weiteres Leid von Kindern verantwortlich ist: „Jeder Abnehmer solcher Pornos schafft neue Märkte.“ Verteidigerin Brettschneider wies im Gegenzug darauf hin, dass ihr Mandant in der Haft mit einer Therapie begonnen habe und diese auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe fortführen wolle – bisher hat R. allerdings erst an zwei Sitzungen teilgenommen.

Von Michael Zgoll