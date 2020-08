Hannover

Rund 10.000 Mädchen und Jungen sind an diesem Wochenende in Hannover eingeschult worden, in ganz Niedersachsen waren es 72.500. Lange hatte so ausgesehen, als müssten die traditionellen Einschulungsfeiern wegen der Corona-Pandemie ganz ausfallen. Letztlich konnten die Schulen ihre neuen Schüler doch feierlich empfangen, wenn auch unter ungewohnten Bedingungen und vielfach in kleinerem Rahmen.

Mit großer Kreativität haben die Schulen ihre Einschulungsfeiern organisiert. Die Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt beispielsweise hat mit dem ganzen Viertel zusammen gefeiert und eine Schnitzeljagd organisiert. Und die Grundschule Kestnerstraße hat am Sonnabend gleich mehrmals Einschulung gefeiert: Sie hat jede Klasse einzeln begrüßt.

Eines war aber allen Einschulungsfeiern gemein: Außer Ranzen und Schultüte gehörte in diesem Jahr auch die Maske zur festen Ausstattung. Wie beeinflusst Corona die ersten Schritte der Kinder im Schulleben? Die wichtigsten Fragen auf einen Blick.

Haben es die Schulanfänger in diesem Jahr schwerer?

„Es ist nicht zu vergleichen mit den Vorjahren – der Schulstart ist verändert“, sagt Andreas Herbig von der niedersächsischen Landesschulbehörde. Da wegen der Corona-Pandemie die sonst üblichen Schnuppertage vielerorts ausgefallen sind, betreten viele Kinder ihre Schule zum ersten Mal bei der Einschulung. „Möglicherweise zeigen sie etwas mehr Unsicherheit“, sagt Herbig. Dass Kindergärten in den vergangenen Monaten zeitweise nur sehr eingeschränkt geöffnet waren, kann aus Sicht des Grundschulverbandes ebenfalls Folgen haben. „Gerade für Kinder, die aus bildungsferneren Schichten kommen, sind die Anregungen im letzten Kita-Jahr wichtig“, sagt die Vorsitzende des Verbandes in Niedersachsen, Eva-Maria Osterhues-Bruns. Es sei möglich, dass diese Kinder verstärkt Schwierigkeiten bekämen.

Welche Auswirkungen hat es, dass viele Kinder keine Schuleingangsuntersuchung hatten?

„Schulleitungen liegen weniger Informationen über das Kind vor“, erläutert Herbig. Das erschwere in manchen Fällen die Entscheidung, ob ein Kind schon reif für die Schule ist. Der niedersächsische Grundschulverband verweist darauf, dass es auch Eltern gebe, die mit ihren Kindern nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gingen. „In solchen Fällen kann eine medizinische Eingangsuntersuchung wichtig sein.“ Gerade in der Anfangszeit müssten die Lehrkräfte auf sehr viel achten. Da sei es schwierig, direkt zu erkennen, ob ein Kind zum Beispiel nicht gut höre oder sehe, sagt Osterhues-Bruns.

Sind Rituale wie ein gemeinsamer Morgenkreis in den Grundschulen möglich?

Ja, allerdings nur mit Einschränkungen, wie der Grundschulverband erklärt. Gemeinsames Singen zum Beispiel ist wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr nicht erlaubt. Auch wenn innerhalb einer Klasse kein Mindestabstand vorgeschrieben ist, werden die Lehrkräfte darauf achten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Wahrscheinlich werde es weniger Gruppenarbeit geben, sagt Osterhues-Bruns. „Wir wissen noch gar nicht, wie sich das alles auswirkt. Grundsätzlich wollen wir optimistisch bleiben.“

Wird von den Erstklässlern erwartet, dass sie sich auf dem Schulgelände an Abstands- und Hygieneregeln halten?

„Das Einhalten von Regeln muss angebahnt und eingeübt werden“, sagt Herbig von der Landesschulbehörde. Gerade zu Beginn des Schuljahres werde es für die Erstklässlerinnen und Erstklässler schwierig sein, alle Abstand-, Hygiene-, Schul- und Klassenregeln ausnahmslos einzuhalten.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Lehrer?

Sie müssen den Kindern die Situation nachvollziehbar erklären und auf die Einhaltung der Regeln achten. „Die Unterrichtsmethodik muss teilweise verändert werden, Aufgabenverteilung im Kollegium wird durch die Lehrkräfte im Homeoffice schwieriger, insgesamt ist der Organisationsaufwand des Unterrichtes höher“, hieß es von der Landesschulbehörde.

