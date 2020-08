Hannover

Tausende Schüler werden an diesem Wochenende in Hannover eingeschult. Einiges ist diesmal anders: Die Schulen brauchten kreative Ideen, um die Feiern unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Einige Schulen begrüßen ihre neuen Erstklässer klassenweise, andere haben Eintrittskarten verteilt, damit es in der Aula nicht zu voll wird. Eines aber bleibt auch in Corona-Zeiten: die große Neugier der Kinder, die in ihren neuen Lebensabschnitt starten.

Wir haben in unserem Archiv gestöbert und ein paar Einschulungsbilder und Schulfotos aus den vergangenen Jahrzehnten für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Galerie Lederranzen und Zuckertüte: Ein Blick zurück auf die Einschulungen und frühere Schultage in Hannover

Von HAZ