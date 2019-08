Eine 38-jährige Frau ist in der Nacht zu Sonntag in der Calenberger Neustadt von zwei bislang Unbekannten bedrängt und anschließend von einem der beiden Männer vergewaltigt worden. Ob zwei in der Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommene Männer mit der Vergewaltigung in Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft.