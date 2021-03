Hannover

Kurz vor Mittag war es schon wieder vorbei mit der neuen Freiheit. Mitten im Zentrum von Hannover herrschte Unruhe, rund 100 Menschen waren da. Die Polizeibeamten, die nach dem Rechten schauen wollten, stellten fest, dass die Menschen beim Kleidungshändler C&A an der Georgstraße Schlange standen.

„Wir wurden gegen 11.15 Uhr gerufen“, bestätigte Polizeisprecher Marcus Schmieder später. Vorrangig sei es dabei um die viel zu lange Warteschlange gegangen. Dahinter stand aber etwas anderes: C&A war offenbar geöffnet, rote Aufkleber im Schaufenster versprachen „zusätzlich 70 % Rabatt auf reduzierte Artikel“, die Menschen wollten einkaufen.

Einkaufen? Geht das überhaupt im Corona-Lockdown? In Hannover – so viel kann man an dieser Stelle schon vorwegnehmen – geht es eigentlich nicht. Jedenfalls nicht, wenn es um Kleidung und Schuhe geht, um Sportartikel, um Küchengeschirr und sonstige Waren, die nicht zum täglich notwendigen Bedarf gehören.

Lockdown war für ein paar Stunden aufgehoben

Und dennoch: Am Montagmorgen, am Tag eins der neuen Corona-Regeln, waren diese Regeln zunächst nicht viel wert. Manche sagen, es herrschten „Chaos und Anarchie“. Für ein paar Stunden nutzten Geschäftsleute und Kunden die zahlreichen Unklarheiten, die sich aus der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ergeben. Bewusst oder aus Unwissenheit?

Klar ist, der Lockdown in Hannover war für einen Vormittag aufgehoben. Irgendwie. In und um Hannover zeigte dieser Tag eins vor allem eines: Die niedersächsischen Bestimmungen, die die Lockerungen des leidigen Lockdowns regeln sollen, sind an allen Ecken und Enden unplausibel. Fast hat man den Eindruck, Händler und Kunden hätten den Versuch aufgegeben, sie zu verstehen.

In der Menge vor C&A jedenfalls warteten nicht nur Menschen, die online einen Termin vereinbart hatten, was erlaubt wäre, wenn der Inzidenzwert unter 100 läge. Das tut er aber in der Region Hannover nicht. Es standen auch Personen dort, die spontan einkaufen und sich am Eingang in die Besuchsliste eintragen wollten. „Bußgelder wurden aber keine verhängt“, sagte Polizeisprecher Schmieder.

Warten vor dem Kleidungsgeschäft: Später kam die Polizei und die Filiale schloss ihre Türen wieder. Quelle: Rainer Droese

Tatsächlich hat die Zeit der Lockerungen zwar begonnen, die Region Hannover darf vorerst aber nicht dabei sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zu hoch. Am Montag lag sie laut Landesgesundheitsamt bei 103,8 – und damit knapp über der entscheidenden Marke von 100. In Landkreisen, die darunter liegen, durften gestern die Einzelhändler öffnen, zumindest zum sogenannten Terminshopping. Das bedeutet, Kunden können ein Geschäft nach vorheriger Terminvereinbarung besuchen oder bestellte Waren im Geschäft abholen. Das beinhaltet auch, dass man im Geschäft stöbern und zum Beispiel Kleidung anprobieren und sich beraten lassen darf.

Doch Hannover ist außen vor – die Stadt ist seit Montag Hochinzidenzkommune. So heißt das jetzt in Niedersachsen, wenn der Inzidenzwert über 100 liegt. Gleichwohl ließ C&A offenbar Kunden in seine Räume. Bis die Polizei kam und die Filiale geschlossen wurde. „Dazu hatten wir uns in Absprache mit der Region entschieden, nachdem der Inzidenzwert wieder über 100 lag“, sagte C&A-Sprecher Jens Völmicke der HAZ.

Im Sessel sitzen ist erlaubt, kaufen nicht

Auch die Möbelhäuser Staude in Hannover-Hainholz und Hesse in Garbsen-Berenbostel öffneten am Montagvormittag ihre Türen für Kunden, die nur in begrenzter Anzahl und nur nach telefonischer Anmeldung kommen durften. „Wir haben uns mit Kollegen abgesprochen“, sagten die Möbelhändler Helmut Staude und Robert Andreas Hesse. Das Problem sei, dass Häuser in benachbarten Kreisen wie Heinrich in Bad Nenndorf oder Wallach in Celle öffnen dürften, weil dort die Inzidenzwerte niedriger seien. „Wenn wir geschlossen bleiben müssen, entsteht ein Einkaufstourismus, den die Landesregierung eigentlich vermeiden wollte“, betonte Staude.

„Das Anschauen der Ware ist grundsätzlich möglich“, sagt die Polizei zu den Öffnungen der Möbelhäuser, wie hier bei Möbel Staude. Quelle: dpa

Auch bei Staude rückte die Polizei an. Allerdings schritten die Beamten dort – anders als bei C&A – nicht ein. „Das Anschauen der Ware ist grundsätzlich möglich“, so die Polizei. Sofortiges Kaufen bleibt aber untersagt, das muss via Telefon oder Internet geschehen. Das heißt, dass Kunden sich zwar in einem Sessel räkeln, ihn aber später nicht kontaktlos bezahlen dürfen. In Ricklingen wiederum musste die Polizei einen Baumarktbetreiber daran erinnern, dass weiterhin nur Geschäftskunden Einlass bekommen können. Dort hatten am Montag zwischenzeitlich auch Privatmenschen Zutritt. Bis die Notbremse griff.

Möbelhändler Staude wollte nur so viele Kunden ins Haus lassen, wie Berater anwesend sind – „etwa 35 gleichzeitig“, sagte Staude. Bei Hesse dürfen immer nur höchstens Personen aus 20 Haushalten unterwegs sein. So stehen rechnerisch für jeden Haushalt bei 50.000 Quadratmetern Fläche 2500 Quadratmeter zur Verfügung. In beiden Häusern gelten die Hygieneregeln, auch die Datenerfassung werde gewährleistet, teilten sie mit.

Die Möbelhändler beriefen sich darauf, dass die Region nicht offiziell zu einer Hochinzidenzregion erklärt worden sei. Das allerdings ist gar nicht nötig. Die aktuelle Landesverordnung zu Corona legt fest, dass ein Landkreis oder eine große Stadt bei einem Inzidenzwert von über 100 am 8. März automatisch als sogenannte Hochinzidenzkommune eingestuft wird. Dafür braucht es keine weitere Feststellung durch eine Behörde.

Bis zu 3000 Euro ausgegeben

Die Innenstadt, so berichtete es Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Hannover, sei am Morgen voll gewesen. Die Kunden hätten die Geschäfte gern unterstützen wollen. Einzelne Menschen hätten „getragen von Sympathie“ in einigen Läden bis zu 3000 Euro ausgegeben. Daher sei das neuerliche Schließen „ganz bitter“. Bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hätten die Geschäfte entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet und könnten sie jetzt jederzeit wieder anwenden. Prenzler fordert daher, dass Terminshopping erlaubt wird. „Bei den Geschäftstreibenden herrscht absolutes Unverständnis und maximale Frustration“, sagte er.

Viele Einzelhändler trafen Vorbereitungen für Eröffnung

Viele Unternehmen hatten sich nach der in der letzten Woche beschlossenen Corona-Verordnung auf eine Öffnung der Geschäfte eingestellt. Etwa der Herrenausstatter Lo&Go, das Textil-Kaufhaus I.G. von der Linde, Musikbrunnen Böhmeke und das Lederwarengeschäft Horstmann & Sander hatten Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung getroffen.

Am Montagmorgen musste Horstmann & Sander kurzfristig einen Rückzieher machen: „Die Öffnung des Einzelhandels in Hannover hängt nun doch von regionalen Inzidenzwerten ab und nicht von landesweiten Werten“, schrieb das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite. Die Angestellten vom Musikbrunnen Böhmeke hatten erst am Montagmorgen aus den Medien entnommen, dass sie wider Erwarten doch keine Kunden im Geschäft beraten können.

Enttäuschte Kunden vor Zara-Filiale

Manche Geschäfte erreichten ihre Kunden nicht mehr rechtzeitig. Vor einer Filiale der Modekette Zara warteten am Montagvormittag einige Kunden darauf, in den Laden gelassen zu werden. Eine Verkäuferin musste sie an der Tür abweisen. „Es waren schon einige Kunden da. Das Telefon klingelt unentwegt“, erzählt sie. „Das ist schon ein bisschen schade.“

Kunden warten vergeblich vor Zara auf eine Öffnung. Quelle: Inga Schönfeldt

Für Martin Prenzler ist das alles nicht nachzuvollziehen. „Welcher Wert ist der gültige?“, fragte er am Montagnachmittag. Das Robert-Koch-Institut wies am Montag für Hannover in der Tat eine Inzidenz von 99,2 aus, also unter der kritischen Grenze. Auch C&A berief sich auf diese Zahl. Sprecher Völmicke sagte: „Wir haben uns ordnungsgemäß verhalten.“

Tatsache ist: Maßgeblich ist in Niedersachsen der vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte Inzidenzwert. Und da stand am Montag die Zahl 103,8. So schlossen peu à peu alle Läden wieder, die sich aus der Deckung getraut hatten.

Wann sie wieder öffnen ist höhere Mathematik.

Von Bernd Haase, Peer Hellerling und Inga Schönfeldt