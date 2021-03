Einzelhandel in Hannover - Sichtbarer Wechsel in der City: Leere Läden in der Niki-Promenade sind schon wieder vermietet

In der Niki-Promenade in Hannovers City sind gleich mehrere Läden verwaist. Mit Corona habe das nichts zu tun, betont die für die Vermietung zuständige Gesellschaft HRG. Die Mietverträge von Einzelhändlern seien ausgelaufen – und für die freien Fläche hätten sich schon wieder neue Nutzer gefunden.