Kommen jetzt wieder bessere Zeiten für den Einzelhandel? In Hannover jedenfalls bereiten sich Geschäftsleute darauf vor, bereits am Montag wieder Kunden empfangen zu können.

Innenstadthändler in Hannover planen Öffnung am Montag

