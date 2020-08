Nord

Die Stadt will den Einzelhandel im Stadtbezirk Nord stärken. Doch dabei geht es kaum voran. Speziell in Hainholz fehlen Einkaufsmöglichkeiten. Aktuell sind dort nur sieben Geschäfte zur Nahversorgung angesiedelt – die Anzahl hat sich seit 2008 halbiert. „Es gibt zwar eine Apotheke, aber kaum ein Dienstleistungsangebot. Der geplante Hainhölzer Markt kann da einen positiven Impuls geben“, erklärte Susanne Luft vom Fachbereich Stadtentwicklung kürzlich im Bezirksrat Nord. Sie stellte dort das neue Einzelhandelskonzept der Stadt vor, mit dem die Ansiedlungen von Händlern gesteuert werden soll.

Das Geschäftszentrum namens Hainhölzer Markt lässt allerdings seit Jahren auf sich warten. Geplant waren dort ein Discounter mit Bäckerei, Café und Getränkemarkt sowie ein Drogeriefachmarkt. Nachdem bereits ein Investor abgesprungen war, hat die Firma Rahlfs Immobilien GmbH aus Neustadt das Gelände 2014 erworben. Doch der Bebauungsplan ist weiterhin nicht endgültig ausgehandelt. „Das Ganze ist uns auch ein Ärgernis. Zeit und Ablauf hängen vom Investor ab“, sagt Stadtplaner Andreas Zunft. Aktuell ist ein weiteres Gutachten in Arbeit.

Bedarf für Einzelhandel in Hainholz wächst

„Das Geschäftszentrum ist definitiv ein Nahversorgungsstandort für die Wohnbevölkerung. Wir möchten nicht, dass sich dort Geschäfte ansiedeln, die nicht dazu passen“, betont Planerin Luft. Denn das könnte benachbarte Einkaufszentren gefährden. Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke erinnerte daran, dass in Hainholz neue Wohngebäude entstehen – der Bedarf an Versorgungsmöglichkeiten wächst also.

Ein weiteres Gebiet mit Defiziten ist der nördliche Engelbosteler Damm. „Wir wollen den Kernbereich stärken, wo jetzt kleinere Leerstände bestehen“, erläutert Luft. Aktuell breiten sich dort vermehrt Spielhallen aus. „Gerade in notleidende Handelslagen gehen Vergnügensstättenbetreiber gerne hinein“, so die Stadtplanerin.

Hoher Wechsel in der Nordstadt

Insgesamt gibt es in der Nordstadt 89 Einzelhandelsbetriebe mit 10.800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Im Jahr 2008 boten noch 101 Geschäfte auf 12.000 Quadratmetern ihre Waren an. Der Einzelhandel in der Nordstadt weist eine starke Fluktuation auf und ist überwiegend kleinteilig. Die Grünen wollen deshalb die Hauptgeschäftszonen wie am Engelbosteler Damm besser schützen. „Wir wollen keine weiteren Ansiedlungen außerhalb des Kerngebiets an Außenlagen wie dem Hauptgüterbahnhof. Dort haben wir schon den italienischen Feinkost-Großhandel“, betont Grünen-Fraktionschef Stefan Winter. Luft verweist darauf, dass das Einzelhandelskonzept deshalb weitere Geschäfte „auf der grünen Wiese“ ausschließt, räumt aber ein, dass der ehemalige Hauptgüterbahnhof davon ausgenommen ist.

In Vinnhorst sieht die Stadtplanung vor allem im südlichen Teil Lücken. Der an der Grenze zu Herrenhausen-Stöcken gelegene Supermarkt decke einen Teil der Versorgung für Vinnhorst ab, bilanziert Luft. Bestandsschutz hat der Sonderstandort Schulenburger Landstraße mit Fachmärkten. Er umfasst 24 Betriebe mit insgesamt 68.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dazu gehören Baumärkte und Möbelgeschäfte. „Es geht um Waren für den mittel- und langfristigen Bedarf. Nahversorger sollen dort eigentlich keinen Raum einnehmen“, so Luft von der Stadtentwicklung.

