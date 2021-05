Hannover

Von diesem Donnerstag an können Kunden wieder ohne Termin auch in Geschäften des „nicht täglichen Bedarfs“ shoppen gehen. Unter Hannovers Händlern ist die Erleichterung darüber immens. „Wir sind alle sehr froh. Das ermöglicht Spontaneität. Wenn Menschen mehrere Geschäfte aufsuchen wollen, ist das jetzt wieder ohne Komplikationen möglich“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft.

Bislang leidet die Innenstadt unter einem starken Kundenschwund. Es kamen nur noch 10 bis 15 Prozent der üblichen Besucher. „Die Menschen empfanden es als beschwerlich, sich einen Termin und einen Test zu beschaffen“, berichtet Prenzler. Dabei sei ein Schnelltest dank der vielen Testzentren tatsächlich sehr schnell und kostenlos zu bekommen. Glücklich sind die Händler auch, dass sie wieder mehr Kunden in die Läden lassen dürfen. Bisher galten 40 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde als Maßstab, jetzt reichen 20 Quadratmeter.

Einkaufsbummel wird durch Gastronomie attraktiver

Die Gastronomen in der Innenstadt weisen auf die Testpflicht vor einem Besuch der Außenbereiche hin. Quelle: Michael Thomas

Eine Belebung der Innenstadt erhofft sich Prenzler auch davon, dass die Außengastronomie wieder öffnen darf. Gleichzeitig gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum nur noch dort, wo sich der Abstand nicht einhalten lässt. „Das Flanieren wird angenehmer und wenn die Gastronomie öffnet, halten sich die Menschen auch wieder länger in der Innenstadt auf. Das hilft den Händlern.“

Die Pflicht zur Terminvereinbarung habe die meisten Kundinnen abgehalten, berichtet Sarah Schröder, Inhaberin von Ey Linda in Linden-Mitte. Ihre Boutique hat weniger als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Deshalb darf Schröder sich aussuchen, ob sie weiter Kunden mit Termin empfängt. Dann ist kein Test notwendig. Die Geschäftsfrau will aber für Spontankäufer öffnen, auch wenn diese nur mit Testnachweis in den Laden kommen dürfen.

„Ich freue mich sehr darauf. Jeder Cent ist jetzt zum Überleben äußerst wichtig“, sagt Schröder. Sie will Selbsttests unter Aufsicht vor dem Laden anbieten. Neben Schnelltests in einem Testzentrum ist es auch möglich, dass Kunden eine Bestätigung ihres Arbeitgebers vorlegen, wenn sie im Job einen aktuellen negativen Selbsttest unter Aufsicht gemacht haben.

Unsicherheit bei kleineren Händlern

In der City bilden sich Schlangen vor einem Testzentrum. Quelle: Michael Thomas

Unter den Händlern an der Lister Meile hat die flexible Regelung für kleinere Geschäfte Unsicherheit ausgelöst. „Alle wollen es richtig machen“, berichtet Dirk Eberitzsch, Sprecher des Anliegerverbunds Aktion Lister Meile. Aber es sei verwirrend. Die Ladeninhaber müssen bei spontanen Käufern den Testnachweis kontrollieren. „Aber ein Kunde, der zehn Minuten vorher anruft und einen Termin macht, braucht keinen Test.“

Eberitzsch geht aber davon aus, dass das Problem sich angesichts der zahlreichen Testzentren erübrigt, in denen sich kostenlos und ohne Wartezeit Schnelltests machen lassen. „Ich glaube, dass 90 Prozent der Kunden mit Schnelltest bummeln werden, weil sie sich darauf freuen, auch noch einen Kaffee zu trinken“, meint der Sprecher der Aktion Lister Meile.

Kritik an Testpflicht

Skeptischer beurteilt Möbelhändler Helmut Staude die Lockerungen. „Die notwendige Vorlage eines negativen Tests ist ein Umsatzkiller, Gift für den Verkauf. Die Leute wollen das eigentlich nicht“, berichtet der Seniorchef von Möbel Staude in Hainholz. Das höre er auch von den anderen Möbelhändlern. „Wir sind seit November praktisch ohne Umsätze. Der Handel muss langsam wieder gestärkt werden.“ Staude verweist auf andere Bundesländer, die auf die Testpflicht verzichten. Hamburg will ab Sonnabend diesen Schritt gehen. Dort liegt die Inzidenz inzwischen aber unter 50.

