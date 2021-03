Linden-Mitte

Die Händler in Linden-Mitte wollen sich nicht unterkriegen lassen. Viele Geschäftsleute haben ihre Schaufenster liebevoll blau dekoriert und ausgeleuchtet. Auch der Nachtwächterbrunnen am Lindener Markt, der Pariser Platz, der Lichtenbergplatz mit seiner Kastanie und das TAK erstrahlen ab Sonntag einige Tage in Blau. Öffnen dürfen die Läden nicht – aber coronakonform unter dem Motto „Wir müssen blau machen“ auf sich aufmerksam machen.

Mit dem Farbspiel erinnern die Geschäftsleute an das „Blaue Wunder“. Der beliebte jährliche Shoppingsonntag mit Stadtteilfest muss wegen Corona nun zum zweiten Mal ausfallen. „Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt, und zu einem kleinen Schaufensterbummel animieren“, erläutert Peter Hoffmann-Schoenborn vom Lindener Wirtschaftsforum. Zum „Blauen Wunder“ kamen in der Vergangenheit oft 20.000 bis 25.000 Menschen.

Einladung zum Schaufensterbummel

Hoffmann-Schoenborn hat bereits Sonnabend einen Schaufensterbummel mit den beiden Dragqueens Lory und Devina unternommen, die sich vor den inhabergeführten Geschäften ausgewählte Kleidungsstücke zeigen ließen. Die beiden schillernden Persönlichkeiten haben Spaß am Shoppen und suchen stets das Besondere. Der Bummel mit Lory und Devina wird dokumentiert und ist bei Instagram unter #WirMüssenBlauMachen zu finden, ergänzt mit Angeboten der Geschäfte.

Die Aktion ist eine Anregung, trotz geschlossener Geschäfte beim Einzelhandel vor Ort zu kaufen statt bei großen Anbietern im Internet. „Wir bieten Beratung am Telefon und sind für unsere Kunden da“, betont Hoffmann-Schoenborn. Er weist darauf hin, dass Stadtteilfeste wie das „Blaue Wunder“ das Gemeinschaftsgefühl unter den Händlern stärken, dieses Jahr hat die gemeinsame Beleuchtung einen ähnlichen Effekt. „Solche Aktionen schweißen zusammen. Auch das ist wichtig.“

Von Bärbel Hilbig