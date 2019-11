Hannover

An sein bislang einziges Konzert hier hat er offenbar nur gute Erinnerungen: „Unglaublich, dass meine letzte Show in Hannover schon 17 Jahre her ist“, sagt Paul McCartney: „Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen.“ Die Ankündigung seines Konzerts in der HDI-Arena am 4. Juni 2020 flankierte der Ex-Beatle mit warmen Worten. „Es ist nicht üblich, dass ein Star wie er so etwas macht“, sagt Klaus-Peter Matziol von der Kölner Konzertagentur Peter Rieger. Offenbar denkt Paul McCartney gerne an die frühen Auftritte der Beatles in Deutschland zurück.

Dass Sir Paul sein einziges Deutschland-Konzert ausgerechnet in Hannover gibt, liegt auch an Klaus-Peter Matziol: Der Tourneeveranstalter, selbst Hannoveraner, hat die Stadt McCartneys Management empfohlen. „ Hannover hat in der Branche einen guten Namen bei Großkonzerten“, sagt er. Shows im Stadion hätten eine lange Tradition.

Zentrale Lage ist ein Vorteil für Hannover

Ursprünglich seien mehrere McCartney-Konzerte in Deutschland angedacht gewesen. Dann kristallisierte sich heraus, dass es im Rahmen der aktuellen Tour nur einen Gig hier geben würde – zwischen zwei Auftritten in Frankreich und neben weiteren Konzerten in den Niederlanden, Italien und Belgien. Umso stärker kam einer von Hannovers Vorzügen zum Tragen: „Die Stadt ist auch von Berlin und Hamburg aus gut zu erreichen“, sagt Matziol.

In den vergangenen Jahren hatten immer wieder Stars wie AC/DC oder Ed Sheeran hier Großkonzerte gegeben. Dass nun auch Sir Paul sich die Ehre gibt, liege an mehreren Faktoren, sagt Nico Röger vom Veranstalter Hannover Concerts. „Neben der zentralen Lage hat Hannover eine gute Infrastruktur“, sagt Röger. Das Stadion sei vom Bahnhof aus gut zu erreichen, und es gebe kein Nachtflugverbot am Flughafen. Stars könnten bei Bedarf gleich weiterreisen. Außerdem sei die Konzertagentur Rieger ein langjähriger Partner, sagt Röger. Gemeinsam habe man 2019 schon Pink und Phil Collins nach Hannover geholt.

42.000 Plätze stehen im Stadion zur Verfügung

Beim McCartney-Konzert in der HDI-Arena stehen 42.000 Plätze zur Verfügung. Das Messegelände, wo unter anderem AC/DC spielte, hätte mehr als 70.000 Besucher gefasst: „Künstler wie Paul McCartney ziehen aber nicht nur junges Publikum an, und im Stadion können wir auch einen Teil des Innenraums bestuhlen“, sagt Röger.

Dass Sir Paul ein Zusatzkonzert geben könnte, sei höchst unwahrscheinlich. Röger rechnet damit, dass Fans aus ganz Deutschland anreisen werden. „Die Hotels werden bald viele Anfragen für den 4. Juni haben“, prophezeit er.

McCartneys Auftritt ist bislang das einzige Stadionkonzert im kommenden Jahr in Hannover. In Jahren, in denen eine Fußball-EM den Großkonzerten Konkurrenz macht, gehen meist nur wenige Stars auf Tour.

Online-Presale beginnt am Mittwoch um 10 Uhr

Der Online-Presale für das Hannover-Konzert beginnt am Mittwoch, 27. November, um 10 Uhr online unter anderem im HAZ-Ticketshop. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 29. November, an allen bekannten Vorverkaufstellen.

Von Simon Benne