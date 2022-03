Hannover

Das warme Wetter macht es möglich: Es herrscht wieder Eiszeit in Hannovers Eiscafés und Eisdielen. Doch die süßen Kugeln werden immer teurer. Mittlerweile liegen die Preise pro Kugel zwischen 1,30 und 2 Euro.

Die Eismanufaktur Hannover in der Kramerstraße 19 in der Altstadt hat die Preise bereits zum Saisonstart erhöht. Eine Kugel kostet dort jetzt 1,40 Euro – 20 Cent mehr als im Jahr davor. Die Sorte Pistazie ist für 1,80 Euro pro Kugel zu haben. „Der Import der Pistazien ist durch die hohen Spritpreise enorm teuer geworden“, sagt Eismanufaktur-Inhaber Roberto Arena. Für ein Kilogramm Pistazien, das er sich aus einer Region bei Neapel liefern lässt, zahlt er jetzt weit mehr als 60 Euro – etwa doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Mehr als 70 Kilogramm verbraucht er davon in einer Saison. Den Eisliebhabern schmeckten die süßen Kugeln nach wie vor genauso gut: „Die Nachfrage ist gleich geblieben“, sagt der Eiskonditor.

Das Pistazien-Eis ist teurer als andere Sorten. Quelle: Nancy Heusel

Keine Abstriche in der Eisqualität

Für eine Portion Eis müssen Fans der kalten Süßigkeit auch in der Eismanufaktur Birne & Beere an der Calenberger Straße 43-45 jetzt tiefer in die Tasche greifen. Inhaber und Eisproduzent Julian Rakowski hat dieses Jahr kräftig erhöhen müssen. Statt 3 Euro kostet eine Portion, die in etwa der Menge von 2 Kugeln entspricht, jetzt 3,60 Euro. „Unter anderem ist der Milchpreis enorm gestiegen“, sagt Rakowski. Der Strom koste immer mehr, die Zutaten auch, die Lohnkosten für die Mitarbeiter stiegen. Rakowski möchte auf seine Eisqualität aber nicht verzichten. Er kauft weiterhin nur regionale Produkte ein und setzt seit diesem Jahr vollständig auf Bio-Qualität. Das kommt gut an, nachmittags kommen zahlreiche Eisliebhaber, um ausgefallene Sorten wie Streuselkuchen zu probieren. „Wir freuen uns da sehr über das schöne Wetter. Das ist für uns im März ein Bonbon“, so Rakowski.

„Die Leute sehen ja, das alles teurer geworden ist und verstehen, dass auch wir unsere Preise anpassen mussten“, sagt Cristina Santos, Inhaberin des Eiscafé Da Beppo, Limmerstraße 30, in Linden-Nord. Eisfans zahlen für eine Kugel in der Waffel jetzt 1,30 Euro – 10 Cent mehr als im Jahr davor. Die Nachfrage nach den 25 Eissorten sei genauso groß wie im Vorjahr, die Preissteigerung bislang kein Problem. „Bei dem schönen Wetter läuft es sehr gut.“

Premium-Sorten kosten 2 Euro

In der Eismanufaktur Frioli, Stephanusstraße 8, in Linden-Mitte wird der Eispreis erst nächste Woche erhöht. „Wir kommen da nicht drum herum, wenn wir nächstes Jahr noch hier sein wollen“, sagt Geschäftsführerin Tanja Metz. Standard-Eissorten wie Schoko, Erdbeere oder Vanille kosten ab Mittwoch 20 Cent mehr – dann 1,60 Euro pro Kugel. Für sogenannte Premium-Eissorten wie Pistazie oder Cashew werden sogar 2 Euro pro Kugel fällig. Grund sind auch bei Metz die höheren Rohstoffpreise und die gestiegenen Lohnkosten. „Wir haben alles versucht, um den Preis stabil zu halten – aber wir wollen in unserer Eisqualität keinesfalls Abstriche machen“, sagt Metz. Man werde weiter mit Bio-Milch und natürlichen Zusatzstoffen arbeiten – auch wenn es teurer ist. „Das ist unser Konzept und dabei bleiben wir auch.“