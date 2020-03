Hannover

Exakt um 9.10 Uhr am Donnerstag war es so weit: Das noch namenlose weibliche Eisbärenbaby im Zoo Hannover hat zum ersten Mal in Begleitung von Mutter Milana die Wurfhöhle verlassen und ist ins Freie spaziert. Neugierig, manchmal ein bisschen tapsig erkundete es die Mutter-Kind-Anlage in der Polarlandschaft Yukon Bay. Auch der erste Schwimm- und Tauchgang ließ nicht lange auf sich warten. Revierleiter Andreas Pohl lockte die Bären mit Leckerbissen ins Wasser: „Gekochtes Rindfleisch und Äpfel, das mag vor allem die Mutter gerne“, sagt er. Ihr Junges hat noch keine wirklichen Vorlieben entwickelt: „Rinderkeule, Fisch, Obst – sie kaut an allem herum. Am häufigsten trinkt sie aber noch Muttermilch.“

Zur Galerie Impressionen aus der Yukon Bay im Zoo Hannover.

Potenzieller Sympathieträger und Besuchermagnet

Es wäre sicherlich ein großer Auftritt vor Publikum geworden, denn für den Zoo ist die kleine Eisbärin mit Sicherheit einer der großen Sympathieträger und Besuchermagnet der Saison. Die aber kann nun wegen der Corona-Krise noch nicht beginnen. So waren nur Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff, einige Mitarbeiter und Journalisten Zeugen der Premiere in einem unwirklich stillen Zoo. Die Balzgesänge der benachbarten Eiderenten bildeten die einzige Geräuschkulisse in der Yukon Bay. „Es ist unglaublich schade, dass die Besucher die schönen Bilder nicht live vor Ort sehen können“, bedauert Casdorff.

Krähenjagd, Kletterpartie und ein erstes Bad

Bei ihrer Geburt am 20. November war das Jungtier ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen. Jetzt wiegt es schon 20 Kilogramm; zwischen 300 und 400 Kilogramm werden es sein, wenn es ausgewachsen ist. „Das Baby ist wesensstark, frech und überhaupt nicht scheu“, erklärt Pohl. Das war auch zu sehen: Beim Erstausflug jagte es Krähen hinterher, kletterte auf den Felsen herum und planschte mit rudernden Bewegungen mit der Mutter im Wasser. Training dafür war nicht nötig, Eisbären können intuitiv schwimmen. Vater Sprinter hat mit der Aufzucht nichts zu tun; er lebt getrennt von Partnerin und Jungtier auf der Nachbaranlage in der Yukon Bay.

Der GVH übernimmt die Patenschaft

Es ist der erste Eisbären-Nachwuchs im Zoo Hannover. Die Patenschaft hat der Großraum Verkehr Hannover (GVH) übernommen, der Nahverkehrsverbund in der Region. „Das passt. Der Bus- und Bahnverkehr steht für Klimaschutz. Eisbären gehören zu den Tierarten, die vom Klimawandel akut bedroht sind“, sagt Casdorff. Sie stehen seit 2006 auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Ihr Bestand in freier Wildbahn in der Arktis wird auf noch höchstens 25.000 Exemplare geschätzt, Tendenz rückläufig.

Wie genau zusammen mit dem GVH nach einem Namen für das Jungtier gesucht wird, will der Zoo demnächst bekannt geben. Die kleine Eisbärin wird es nicht scheren. Nach einer Stunde war ihr Auftritt im Freien beendet, Mutter und Tochter zogen sich in die Wurfhöhle zurück.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase