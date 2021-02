Hannover

Hauseigentümer Marco Bieschof in Waldheim hat Glück gehabt: Am Montagnachmittag stürzte ein etwa 15 Meter hoher Baum in seinem Garten um. „Gerade hatte ich das Futterhaus meiner Vögel gefüllt“, sagt er. Kaum im Haus zurück, sah er, wie sich der mächtige Baum in Richtung Terrassentür senkte, die er gerade geschlossen hatte. „Um Haaresbreite“ habe der Baum ihn verfehlt.

Eisbruch war in den jüngsten Frosttagen ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Überall in der Stadt sah man große, abgeknickte Äste, die der Last nicht mehr standgehalten hatten. Vor allem der einsetzende Eisregen ab Montagmittag mutete den Gehölzen noch einmal eine zusätzliche Bürde zu.

„Vor Ehrfurcht im Sessel erstarrt“

Bieschof berichtet, dass er „ein lautes und ungewohntes knarrendes Geräusch“ vernommen habe. Er sei „vor Ehrfurcht im Sessel erstarrt“, als sich der mächtige Baum senkte, sagt der Ingenieur. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass hoffentlich weder Haus noch Fensterscheiben zerstört wurden. Der zweite aber galt dann der eigenen Gesundheit. „Was wäre ein bis zwei Minuten früher gewesen? Ich hätte tot sein können.“

Im Fallen zertrümmerte der Baum eine hölzerne Gartenwand. Quelle: Marco Bieschof

Der Baum, der an der Böschung des Bahndamms stand, verfehlte das Gebäude. Im Fallen zerstörte er nur einen hölzernen Sichtschutz. Bieschof hat einen Landschaftsbaubetrieb beauftragt, den Baum zu entfernen.

Herrenhausen: Gärten geschlossen

Die Stadt hat den Großen Garten und den Berggarten in Herrenhausen am Dienstag für Besucherverkehr geschlossen. Die einsetzende Schneeschmelze auf dem noch gefrorenen Boden habe viele Wege unpassierbar und rutschig gemacht, teilt die Verwaltung mit. Wann die Gärten im Laufe der Woche wieder geöffnet werden könnten, entscheide sich je nach Fortgang des Tauwetters.

Von Conrad von Meding