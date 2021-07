Hannover

Das war ziemlich frech von Eberhard Horch. 1952, da war er 24 Jahre alt, hatte ein Bekannter ihn zum Tanztreff in der Schmiedestraße mitgenommen. Die Damenbegleitung wollte zusätzlich ihre Schwester Lore mitbringen, also wurde ein zweiter Mann gebraucht. Eberhard entschied spontan – und schnappte seinem Kumpel die offenbar attraktiver erscheinende Lore vor der Nase weg. Eine Entscheidung mit 65-jähriger Langzeitwirkung. Denn jetzt haben die beiden Bemeroder ihre Eiserne Hochzeit gefeiert.

Mehr als jede dritte Ehe wird geschieden

Aktuell wird etwas mehr als jede dritte Ehe in Deutschland irgendwann wieder geschieden. Das sprichwörtlich-verflixte siebente Jahr hat sich etwas nach vorne verlagert. Die in absoluten Zahlen meisten Ehen werden inzwischen im sechsten Jahr geschieden. Die Horchs aus Bemerode haben diese Dauer um mehr als das Zehnfache getoppt. 65 Jahre verheiratet. Wie hält man das durch im Auf und Ab eines Lebens?

Junges Paar beim Badeausflug: Lore und Eberhard Horch am Blauen See in Garbsen. Quelle: Katrin Kutter (Repro)

Wenn man das junge Paar auf alten Schwarzweißfotos mit dem Lambretta-Motorroller posieren sieht oder in Badekleidung am Blauen See in Garbsen, dann ahnt man: Die beiden haben nichts anbrennen lassen. „Wir haben die ganze Welt bereist“, sagt die 86-jährige Lore Horch. Früher waren sie viel in den Dolomiten, „richtig Bergsteigen mit Seil“, und gerne in Frankreich. Später gewannen sie bei einer HAZ-Verlosung 500 Mark und finanzierten damit eine Reise nach Dubai. Mexiko, zwei Mal China, natürlich England und sehr gerne auch Italien – sie haben alles gesehen. Fast alles.

Die USA sind tabu

In den USA waren sie nie. Das Land ist tabu. „Da fahre ich nicht hin“, sagt Eberhard Horch resolut. Kurz vor Kriegsende war er mit seinem Truppenteil von Bitterfeld nach Schwerin durchgebrannt, um nicht in die Hände der Russen zu fallen. Er kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft. „Wie die mit uns umgegangen sind, das war schrecklich, entwürdigend“, sagt er. Amerika ist für ihn gestorben. Und Lore hat sich an dieses Verdikt gehalten.

Jeder Paartherapeut weiß, dass solch eine Gratwanderung das Geheimnis einer guten Langzeitbeziehung ist: Die Eigenheiten des anderen zu akzeptieren und Kompromisse einzugehen, ohne sich selbst aufzugeben. Das scheint bei beiden gelungen, sonst wären sie nicht mehr zusammen. Deshalb ist, als wir uns im Garten der Horchs zum Gespräch über 65 Jahre Ehe treffen, eigentlich die spannendste Frage, was die beiden eigentlich am jeweils anderen stört.

„Eigentlich ist alles positiv“

Männer sind bei solchen Themen oft harmoniebedürftig. „Eigentlich ist alles positiv“, sagt Eberhard Horch zunächst. Erst als Lore Horch über ihn sagt: „Er muss immer alles ganz akribisch vorbereiten“, da fällt ihm ein, was er an ihr zuweilen bemängelt. „Sie legt immer einfach los“, sagt er. „Klar“, strahlt sie: „Ich mache einfach, und wenn es nicht passt, dann mache ich eben nochmal. Er dagegen muss sich immer alles vorher überlegen und zurechtlegen, bevor er startet.“

Der heute 93-jährige Eberhard Horch ist mit seiner zielstrebigen Bedächtigkeit weit gekommen. Nach Notabitur im Krieg hat er zunächst Installateur gelernt, dann Rundfunkmechaniker. Anfang der Fünfziger floh er aus der jungen DDR nach Hannover, arbeitete hier in seinem Lehrberuf, bis er schließlich an der Abendschule das Ingenieurstudium nachholen konnte. Bei der Telefunken in Ricklingen schaffte er es bis zum Leiter der Prüfmittelanlagen, oft hatte er Kontakt mit dem Erfinder des PAL-Farbfernsehens, Walter Bruch.

Ausgebombt in Misburg

Lore Horch dagegen, sieben Jahre jünger, hat in den Kindheitsjahren den Bombenkrieg auf Hannover durchlebt. Ausgebombt in Misburg, mit der Familie untergekommen in Cuxhaven, mussten ihre Eltern die 1948 zugewiesene Wohnung in der Robertstraße erst wieder aufbauen, als sie zurückkehrten. „Meine Mutter hat die Steine aus den Trümmern herangeschleppt“, sagt sie. Durch das löcherige Treppenhaus sei ein Spielkamerad gefallen und gestorben. Unvorstellbare Bedingungen in der heutigen Wohlstandsgesellschaft.

Unbeschwerte Fünfzigerjahre: Ausfahrt zum Blumenkorso mit Freunden im Lambretta-Club. Quelle: Katrin Kutter

Als Eberhard sie 1952 zum Tanz aufforderte, die lernte sie gerade Kauffrau im Textilhandel. „Aber mein Traum war, Sekretärin zu werden“, sagt sie. Was schließlich gelang. Bahlsen stellte sie als Sekretärin im Technischen Magazin ein, später wechselte sie zum Architekturbüro Meihorst in Bothfeld.

Ohne Trauschein keine Wohnung

1952 Tanztee, 1953 Verlobung, 1956 Hochzeit – weil es ohne Trauschein keine Wohnung gab. 50 Mark Miete kostete die Wohnung im Kleinen Hillen in Kirchrode, „und 40 Mark die Garage, die wir dazunehmen mussten“, sagt Lore Horch. Darin parkte dann nur die Lambretta.

1962 wurde Tochter Suzanne geboren. „Im vierten Monat bin ich noch im Gletscher der Marmolada herumgekraxelt“, sagt Lore Horch fröhlich: „Heute wäre das undenkbar.“ Es war eine unbeschwerte Zeit, aber die Horchs haben sie genutzt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohrfeigen nach dem Tanzabend

Dabei hatte der erste Abend mit Ohrfeigen geendet. Lore und ihre Schwester kamen vom beschwingten Tanztee erst nach 22 Uhr zurück nach hause, das setzte etwas. Es hielt Lore nicht davon ab, sich kurz darauf wieder mit Eberhard zu treffen. Sie zeigte ihm ihr Hannover, das er als Zugereister kaum kannte.

Bis heute hält das Ehepaar den Kopf stets frisch mit neuen Inspirationen. Englischkurse an der Volkshochschule, Italienisch im Bildungsverein. Eberhard Horch ist mit seinen 93 Jahren noch aktiv im Bemeroder Arbeitskreis PC, wo man sich gegenseitig in Computerfragen hilft. Ingenieursehre eben. Und er hat die allerneueste Handygeneration bei sich. Wobei er mit leiser Verachtung anmerkt: „Ein Computer kann viel mehr als das Handy, das ist doch eher Spielkram.“ Wer aber mit den Enkeln in Kontakt bleiben wolle, „der braucht das eben“.

Kuchen ist Ehrensache

Lore Horch hält sich dagegen mit Gymnastik fit. Früher hat sie sogar mal einen Kursus in Bauchtanz belegt, „aber das ist vorbei“, lacht sie. Wenn später am Ehrentag die alten Freunde aus dem Tennisverein und andere Gäste kommen, dann gibt es selbst gebackenen Kuchen. Das ist wiederum für sie Ehrensache.

Reisen, Sprachkurse und immer die neuste Technik: Das Ehepaar Horch in seinem Bemeroder Garten. Quelle: Katrin Kutter

Nach 65 Jahren Ehe hat man sich vieles schon gesagt. Beim Essen wird kaum noch miteinander gesprochen. Man merkt: Sie wurmt das etwas. „Ich mag es nicht, so schweigend nebeneinander zu sitzen“, sprudelt es aus ihr heraus. Er knurrt: „Für mich ist es eine Frage der Erziehung, dass man beim Essen nicht so viel spricht, sondern isst.“

Eisernes Paar

Und dann sollen beide für ein Foto posieren. Die Stühle werden im Bemeroder Garten etwas zur Seite gerückt, und Eberhard nimmt seine Lore sanft in den Arm. Der Besucher sieht: Ob er zuweilen etwas zu akribisch ist oder sie manchmal zu spontan, ob sie beim Essen lieber sprechen würde oder er auch mal schweigen will: Die beiden sind nicht ohne Grund ein Langzeitpaar. Dass sie eisern zusammenhalten, das haben sie jetzt bewiesen.

Von Conrad von Meding