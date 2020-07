Hannover

Eishockeyklubs im professionellen Spielbetrieb suchen Namen oft im Milieu gefährlicher Tiere. Sie nennen sich nach Haien, Eisbären, Krokodilen, Skorpionen, das Tier muss schnappen können, stechen oder hauen. Kein Verein trägt eine Robbe im Titel, Robben sind Opfer.

Die Hannover Indians heißen harmloser nach den Ureinwohnern Amerikas. Ein Wandgemälde am Eisstadion Pferdeturm zeichnet auf etlichen Metern nach, wie man sich Indianerland so vorstellt. Berge, Tippis und dazu das auch auf Trikots geflockte Logo: ein im Comic-Stil gezeichnetes Gesicht eines Mannes mit markanten indigenen Zügen und sehr roter Haut, dazu Federschmuck.

Nicht zu übersehen am Stadion: „Hannover ist Indianerland“. Die Vereinskneipe heißt „Wigwam“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Erscheinungsbild des Klubs ist nun im Zuge aktueller Debatten um Rassismus ins Visier einer Gruppe geraten, die in der Stadt Zeugnisse von Kolonialisierung deutlich machen will. Patric Dujardent, Politikwissenschaftler und ein Sprecher von „Decolonize Hannover“, sagt, was ihm im Grundsatz missfällt an Namen und Symbolik der Hannover Indians: „Sie übertünchen die brutale Geschichte von Mord und Vertreibung an der indigenen Bevölkerung.“ Sich Indians, Indianer zu nennen, sei zudem eine Fremdbezeichnung, also die unzulässige Aneignung der vermeintlichen Identität eines anderen Volkes.

Romantisierter Kolonialismus nach Karl May

Dujardent rügt weitere Details des öffentlichen Auftritts. Das Logo sei eine „stereotype Darstellung, knallrot, das ist klassisch rassistische Farbenlehre“. An Tippis sei nichts Schlimmes. So verwendet prägten sie jedoch das Bild unterentwickelter Menschen, die noch immer in Strohhütten lebten. Insgesamt romantisiere die Corporate Identity der Indians koloniale Verbrechen, ähnlich wie Karl May es in seinen Büchern getan habe. „Decolonize Hannover“ beschreibt sich selbst als „lokales Bündnis“, das die Spuren der kolonialen Vergangenheit in Hannover aufarbeiten will.

Die seit Langem kritische Haltung zum Markenauftritt des Klubs fand am vergangenen Wochenende ungewöhnlich scharfen öffentlichen Ausdruck. Anlass war eine Einladung zur Blutspende, zu der Hannover Indians und Rotes Kreuz aufriefen und der 225 Menschen folgten. „Blutsbrüder“ nannten sie die Aktion, weil es um Hilfe von Menschen für Menschen gehen sollte. So betrachtet handelt es sich um ein nahe liegendes Wortspiel.

Bei „Decolonize Hannover“ sehen sie das völlig anders. Auf Twitter hieß es, der Spendenaufruf unter der Bezeichnung „Blutsbrüder“ zeige, „wie man Mord und Ausbeutung für Marketing nutzt. Das kommt davon, wenn alte weiße Männer im Vorstand sitzen und die Kommunikationsabteilung mit 'racism sells' Aufmerksamkeit generieren will.“ Starker Tobak, der eine gruppenbezogene Stereotype nicht scheut.

„Den Begriff Blutsbrüder gibt es doch überall“

Auf der Geschäftsstelle am Pferdeturm haben Jan Roterberg und Kollegen gerade alle Hände voll zu tun, die Lizenz für die nächste Spielzeit zu sichern. Roterberg, wie auch Dujardent ein weißer Mann, ist seit Jahrzehnten im Klub, kaufmännischer Leiter und zuständig für die Organisation des Spielbetriebs. Eigentlich will er am Telefon gar nichts sagen zu der Attacke. Dann sagt er doch, dass in Corona-Zeiten immer weniger Menschen lebensnotwendiges Blut spendeten. Und der Name? „Blutsbrüder, das ist doch ein Begriff, den es überall gibt, er beschreibt die nahe Verbindung zwischen zwei Menschen.“

1998 stellte Jan Roterberg (rechts) Trainer Bruce Keller vor. Das Logo auf dem Trikot hat sich seitdem verändert. Links sieht Bernd Spenke zu. Quelle: Archiv

Auch die Kritik an Namen und Logo ist für Roterberg „nicht nachvollziehbar und 0pportunistisch“. In den USA läuft derzeit eine Debatte über Umbenennungen von Profiteams. Im Baseball diskutieren die Cleveland Indians, ob ihr Name noch zeitgemäß ist. In der National Football League erwägen die Washington Redskins eine Umbenennung, nachdem der Hauptsponsor Druck machte. Das Logo des Klubs zeigt im Profil einen Mann mit eindeutig indigenen Zügen, seine Haut ist sehr rot, und er trägt Federschmuck. Der Sportkonzern Nike hat Produkte mit diesem Motiv aus dem Programm genommen. Zuvor hatten Vertreter von Ureinwohnern Namen und Logo als rassistisch kritisiert. Auf deren Standpunkt beruft sich nun „Decolonize Hannover“.

Der Name Indians war eine Idee von Fans

Indians-Mann Roterberg erinnert daran, wie es in Hannover überhaupt zu dem Namen kam. Es war 1998, als der EC Hannover Turtels Insolvenz anmeldete. Unter den Fans des neu gegründeten Kleefelder Eissport Vereins sei die Idee aufgekommen, sich Indians zu nennen. „Wir dachten, es kommen vielleicht nicht genug Leute zu unseren Spielen, mit dem Namen wollten wir ein Rahmenprogramm anbieten, das Familien mit Kindern anzieht, Tippis und so etwas“, sagt Roterberg. Rassismusvorwürfe an die Klubadresse hält er schon deshalb für abwegig, weil es unter Eishockey-Fans einen „Ehrenkodex“ gegen Ausgrenzung gebe. Roterberg sieht keinen Grund, am Auftritt des Vereins etwas zu ändern.

In einem offenen Brief hatte „Decolonize Hannover“ im vergangenen Jahr bereits das „rassistische Logo“ der hannoverschen Kaffeerösterei Machwitz kritisiert. Es zeigt drei schwarze Köpfe mit dicken roten Lippen und großen Augen. In einer Online-Petition sammelt die Gruppe, im erweiterten Kreis nach eigener Darstellung rund 20 Mitglieder stark, Unterschriften gegen diese Art Marketing. Sie wendet sich auch gegen die Ehrung des Kolonialfürsten Karl Peters durch Straßennamen und Ehrenmal.

Von Gunnar Menkens