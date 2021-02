Fahrgäste der Üstra müssen derzeit auf einigen wenigen Strecken Behinderungen in Kauf nehmen. Wegen einer vereisten Strecke ist derzeit die Buslinie 124 betroffen. An den Bahnsteigen heißt es unterdessen: Rutschgefahr.

Eisregen in Hannover behindert Buslinie der Üstra

